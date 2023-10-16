وصل لـ 10 جنية في التموين و20 جنية في السوق ” أسعار الزيت والسكر في التموين 2023 شهر نوفمبر” مصطفى مدبولي هيسجن التجار!

يتساءل الكثير من مستفيدي التموين في مصر عن أسعار السلع الاستهلاكية في التموين لشهر نوفمبر وقد تم صرف التموين لشهر أكتوبر في يوم 1 ميلادي وقد أكدت الوزارة على ثبات الأسعار كما هي في الشهر الماضي دون أي زيادة مع صرف السلع التموينية عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً وفي خلال السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول أسعار السلع الاستهلاكية لشهر نوفمبر

أسعار الزيت والسكر في التموين 2023 شهر نوفمبر

يتساءل كثير من المواطنين عن أسعار السلع الاستهلاكية على بطاقة التموين في شهر نوفمبر وأكدت الوزارة على ثبات الأسعار كما الشهر الماضي وقد ثبتت أسعار السلع الاستهلاكية لشهر نوفمبر كالتالي :

سعر كيلو السكر المعبأ 12.60 جنيه مصري

أما سعر زيت الخليط لل800 ملي فقد سجل نحو 30 جنيه مصري

سجل سعر الدقيق المعبأ الورقي او البلاستك للكيلو جرام نحو 18 جنيه مصري.

أما عن القهوة سريعة الذوبان للحجم 18 جم فقد سجلت نحو 4 جنيهات

سجل سعر علبة واحدة فقط من مرقة الدجاج ما يصل إلى 6 جنيهات

سجلت سعر علبة الصلصة للسعة 300 جم ما يصل إلى 8 جنيهات مصرية.

نصيب الفرد من السلع الاستهلاكية على بطاقة التموين