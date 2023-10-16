استقبل الآن.. تردد قناة طيور الجنة 2023 للاستمتاع بباقة مميزة من كرتون الصغار والأناشيد الممتعة وسلي صغارك

تردد قناة طيور الجنة للأطفال نقدمه لكم، حيث تعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات العربية المخصصة للأطفال، والتي تبث برامجها على مدار الساعة على القمر الصناعي نايل سات، وتتميز القناة بتقديمها محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال من مختلف الأعمار، من خلال الأناشيد والبرامج التعليمية والمسلسلات الكرتونية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023

في عام 2023، قامت قناة طيور الجنة بتغيير ترددها على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لتحسين جودة الصورة وزيادة كفاءة البث. وفيما يلي تردد القناة الجديد:

التردد: 11393

11393 الاستقطاب: عمودي

عمودي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أهمية قناة طيور الجنة للأطفال

تلعب قناة طيور الجنة دورًا مهمًا في تربية الأطفال وتنشئتهم، حيث تقدم لهم محتوى ترفيهي وتعليمي يساعدهم على النمو والتطور، ومن أهم مزايا القناة ما يلي:

محتوى متنوع: تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والمسلسلات الكرتونية التي تلبي اهتمامات جميع الأطفال.

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والمسلسلات الكرتونية التي تلبي اهتمامات جميع الأطفال. محتوى تعليمي: تحرص القناة على تقديم محتوى تعليمي للأطفال، من خلال البرامج التي تتناول مختلف الموضوعات التعليمية.

تحرص القناة على تقديم محتوى تعليمي للأطفال، من خلال البرامج التي تتناول مختلف الموضوعات التعليمية. محتوى ترفيهي: تقدم القناة أيضًا محتوى ترفيهي للأطفال، من خلال الأناشيد والبرامج التي تنمي خيالهم ومهاراتهم.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة

لضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة (Menu) على جهاز الاستقبال. انتقل إلى قسم التركيب (Installation). اختر القمر الصناعي نايل سات (Nilesat). ادخل تردد القناة الجديد. اضغط على زر حفظ (Save).

تعد قناة طيور الجنة من أفضل القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة يلبي اهتمامات جميع الأطفال، وحرصًا على تقديم أفضل تجربة للمستخدمين، قامت القناة بتغيير ترددها على القمر الصناعي نايل سات في عام 2023.