عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد مواعيد الاختبارات النهائية في المملكة العربية السعودية وفق لوزارة التربية والتعليم السعودية

كشفت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة عن اقتراب موعد الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول حتى يتمكن الطلاب من المذاكرة الجيدة والاستعداد لإجراء الاختبارات و معرفة الفترة الزمنية التي تفصل بينهم وبين موعد الاختبارات النهائية مواعيد الاختبارات النهائية في المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت الوزارة التقويم الزمني للعام الدراسي 1445 بالنسبة للثلاث فصول دراسية حيث مواعيد الإجازات الرسمية والمطولة والإجازات التي تفصل بين كل ترم دراسي وسوف نوضح اليكم اليوم متابعينا الكرام كافة التفاصيل .

مواعيد الاختبارات النهائية في المملكة العربية السعودية

ويحاول الطلاب بمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي معرفة موعد الاختبارات النهائية وعدد الأيام المتبقية على اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك حتى يقومون بتقسيم اوقات مذاكرة المقررات الدراسية و استغلال الوقت بالشكل الأمثل، ومن المقرر أن يجري الطلاب في المملكة، ويقوم الطلاب بإجراء اختبارات أعمال السنة 16ربيع الأول من العام الجاري، كما يوجد الاختبارات الشفوية على الطلاب اجراءاها قبل موعد الاختيارات التحريرية النهائية الخاصة بالفصل الأول والتي تم تحديدها في التقدم الزمني للعام الدراسي للعام الحالي والتيمن المقرر أن تكون في الموعد التالي:

موعظ الاختبارات الشفوية والعملية الثلاثاء 23/4/1445.

الاختيارات النهاية الفصل الدراسي الاول تبدا الأحد الموافق 28 من شهرربيع الثاني 1445.

موعد اختبارات التعليم المدمج الخاص بالثانوية العامة 21 من شهر ربيع الثاني.

كم الفترة المتبقية على موعد الاختبارات النهاية الخاصة بالفصل الدراسي الأول؟

وفي ظل بحث الطلاب وأولياء الأمور عن المدة المتبقية على بداية الاختبارات التحريرية الخاصة بالفصل الدراسي الأول 1445 ، فأنه بعد إعلان الوزارة عن الموعد الرسمي لبدية الاختبارات النهائية يتبقى 27يوم فقط وعلى الطلاب الاستعداد جيداً والمراجعة على المناهج التعليمية خلال هذه الفترة وتبدأ الاجازة الرسمية للفصل الدراسي الأول الخميس الموافق اليوم الثاني من شهر رجب المقبل وقد تقرر أن يكون الدراسة خلال العام الجاري مقسمة على ثلاث فصول دراسية لمدة 38 أسبوع بواقع 180يوم دراسي يتخللها 60يوم من العطلات الرسمية والإجازات المطولة ويعود الطلاب لبداية للدراسة في الفضل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 4 من شهر شعبان المقبل.