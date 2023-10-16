ملفات pdf.. معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024 في مختلف الكليات لمختلف الأقسام عبر وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التربية العراقية عن معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023، وقد جاءت هذه المعدلات بمستويات متفاوتة في مختلف الكليات والأقسام الجامعية في العراق، ويعكس ذلك التنافس الشديد الذي يواجه الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم العليا في التخصصات المختلفة، ومن خلال هذا المقال سنقدلم لكم معدلات القبول لبعض الكليات في العراق لعام 2023.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

من بين الكليات الرائدة في العراق، حققت كلية الصيدلة أعلى معدلات القبول لعام 2023 بنسبة 98.67%، ويعكس هذا التقدير ارتفاع الطلب على تخصص الصيدلة والاهتمام المتزايد به في العراق، وتعتبر كلية الهندسة في العراق واحدة من أبرز الكليات التي تقدم برامجاً هندسية متميزة، وقسم الالكترونيات والاتصالات حقق معدل قبول بنسبة 95.83%، مما يظهر الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا والاتصالات.

لم يكن الحاسوب استثناءً، حيث حقق قسم الحاسوب معدل قبول بنسبة 95.33%، ويشير ذلك إلى أهمية تخصصات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة في سوق العمل، ولا شك في أن تخصص الطب يبقى واحدًا من أكثر التخصصات تنافسية، وحققت كلية الطب معدل قبول بنسبة 100.92%، مما يشير إلى ارتفاع معايير القبول في هذا المجال.

من الجدير بالذكر أن كليات طب الكندي أيضًا حققت معدلات قبول ممتازة، حيث بلغ معدل القبول 100.5%، ولا تقل أهمية كلية طب الأسنان عن الكليات الأخرى، حيث سجلت نسبة قبول بنسبة 99.05%.

معدلات القبول في الكليات العراقية جامعة بغداد

قامت كلية القانون بتوفير فرصة للطلاب بنسبة 90% فقط، مما يشير إلى وجود تحديات في هذا المجال، وتعد كلية العلوم السياسية من الكليات الهامة، حيث سجلت نسبة قبول بنسبة 83%، وحددت كلية الطب البشري الحد الأدنى للقبول عند 99.67%، مما يعكس التنافس الشديد في هذا المجال، وكان الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان هو 98.83%.

درجات الحد الأدنى للقبول في جامعة البصرة

سجلت كلية الصيدلة في جامعة البصرة الحد الأدنى للقبول بنسبة 98.5%، وبلغ الحد الأدنى للقبول في قسم الحاسبات بنسبة 93%، وكان الحد الأدنى للقبول في قسم الميكانيكا هو 90.5%، وأخيرًا، حقق قسم مواد كيميائية في كلية الهندسة معدل قبول بنسبة 95.33%.

تعكس معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 التنافس الشديد للالتحاق بالتخصصات المرغوبة، وللطلاب الذين يرغبون في الاطلاع على معدلات القبول بشكل مفصل ومعرفة الجامعات والكليات التي تتناسب مع مجموعهم، يمكنهم زيارة موقع وزارة التعليم العالي أو موقع القبول المركزي في العراق، وسيجدون هناك معلومات مفيدة وملفات يمكنهم تحميلها للاطلاع على معدلات القبول بسهولة.