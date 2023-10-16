هنا رابط كشوفات اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي من موقع الوزارة 2023
رابط كشوفات اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023
يبحث العديد عن كشوفات اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي حيث تعتبر نتائج وزارة الدفاع 2023 في العراق من الموضوعات المهمة وقد تزايد البحث عن التقدم على وظيفة جندي مع إعلان وزارة الدفاع العراقية، وقد بدأ العديد من المتقدمين بالبحث عن نتائج وزارة الدفاع لهذا العام 2023م ومن المتوقع أن تحظى هذه الوظائف باهتمام كبير لدى الشباب العراقي الطموح الذي يبحث عن فرص عمل في القطاع العسكري داخل دولة العراق وقد أُعلنت الوزارة تقوم الوقت الراهن بمراجعة جميع الطلبات المقدمة للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط المعلنة على وزارة الدفاع العراقية.
رابط كشوفات اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023
أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن عندما تصبح النتائج متاحة على موقع الوزارة العراقية، يمكن للمتقدمين البحث عنها بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية الدخول إلى موقع وزارة الدفاع العراقية.
- أو أبحث عن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية على الانترنت وقم بالدخول عليه.
- إدخال جميع معلومات الاستعلام ثم اتبع التعليمات الموجودة في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.
- لإدخال المعلومات المطلوبة للاستعلام عن النتائج قد تتضمن هذه المعلومات الرمز المرئي ورقم الطلب الخاص بك.
- الضغط على أيقونة الاستفسار بعد إدخال المعلومات المطلوبة.
- ستظهر النتائج إذا كانت متوفرة داخل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.
شروط اختيار اسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية شروط القبول للوظائف بصفة جندي في دولة العراق لعام 2023 ومن هذه الشروط كما يلي بالتفصيل:
- يشترط أن تحمل الجنسية العراقية.
- يجب ألا يتجاوز تاريخ الميلاد عام 2000 ميلادي.
- يجب أن تكون قد حصلت مسبقاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل.
- يشترط ألا تكون أميًا ويجب أن تكون قادرًا على القراءة والكتابة.
- يكون ذو سمعة طيبة بين المواطنين العراقيين وحسن السيرة والسلوك.
- يجب ألا يحتوي سجلك الجنائي على أي قضايا أو إدانات.
- يجب أن تستوفي المعايير الصحية وأن تكون لائقًا لأداء الواجبات العسكرية.
- يتراوح الطول الشخصي بين 165 سم إلى 190 سم.
- كذلك يتراوح الوزن الشخصي بين 60 كجم و90 كجم.
- يشترط على المتقدمڤڤف مراعاة هذه الشروط قبل التقديم للتأكد من استيفائهم لمتطلبات الوظيفة بصفة جندي.