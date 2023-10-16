هنا رابط كشوفات اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي من موقع الوزارة 2023

يبحث العديد عن كشوفات اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي حيث تعتبر نتائج وزارة الدفاع 2023 في العراق من الموضوعات المهمة وقد تزايد البحث عن التقدم على وظيفة جندي مع إعلان وزارة الدفاع العراقية، وقد بدأ العديد من المتقدمين بالبحث عن نتائج وزارة الدفاع لهذا العام 2023م ومن المتوقع أن تحظى هذه الوظائف باهتمام كبير لدى الشباب العراقي الطموح الذي يبحث عن فرص عمل في القطاع العسكري داخل دولة العراق وقد أُعلنت الوزارة تقوم الوقت الراهن بمراجعة جميع الطلبات المقدمة للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط المعلنة على وزارة الدفاع العراقية.

رابط كشوفات اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن عندما تصبح النتائج متاحة على موقع الوزارة العراقية، يمكن للمتقدمين البحث عنها بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية الدخول إلى موقع وزارة الدفاع العراقية.

أو أبحث عن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية على الانترنت وقم بالدخول عليه.

إدخال جميع معلومات الاستعلام ثم اتبع التعليمات الموجودة في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

لإدخال المعلومات المطلوبة للاستعلام عن النتائج قد تتضمن هذه المعلومات الرمز المرئي ورقم الطلب الخاص بك.

الضغط على أيقونة الاستفسار بعد إدخال المعلومات المطلوبة.

ستظهر النتائج إذا كانت متوفرة داخل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

شروط اختيار اسماء المقبولين في وزارة الدفاع بصفة جندي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية شروط القبول للوظائف بصفة جندي في دولة العراق لعام 2023 ومن هذه الشروط كما يلي بالتفصيل: