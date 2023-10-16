سجلت ولا لسه “مبادرة ساعة الذكاء الاصطناعي” هي دي المستقبل القادم

مبادرة قدرات الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي هي مبادرة وطنية ومن أهم أهدافها تطور القدرات بالجامعات بمجال الذكاء الاصطناعي وتمكين الأساتذة الجامعيين وذلك من خلال تنظيم دورات تدريب واعداد المدربين بمواد تعليمية في هذا المجال حتى يتم دمجها في المناهج الدراسية هو تدريس الطلاب لنشر فهم مفاهيم الذكاء الاصطناعي وأدواته لمعرفة المزيد عن مبادرة ساعة الذكاء الاصطناعي تابعوا معي هذا المقال.

مبادرة ساعة الذكاء الاصطناعي

جاءت المبادرة تنفيذا لخمسة اتفاقيات تعاون ثلاثي وقد تم توقيعها في شهر ديسمبر لعام 2021 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكونها طرفا أول وشركة دال تكنولوجيس مصر لكونها طرفا ثاني و والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وايضا جامعه القاهرة وجامعه عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الألمانية بالقاهرة بصفتها طرف ثالث.

اهداف مبادرة ساعة الذكاء الاصطناعي

اغنيه عدة أهداف تمت من أجلها مبادرة ساعة الذكاء الاصطناعي بناء على قدرات الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي ولمعرفة هذه الأهداف تابعوا معي النقاط التالية؛

سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات العملية في المجال.

مشاركة القطاع الخاص في إعداد مناهج دراسية تتابع التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وجميع متطلبات سوق العمل.

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