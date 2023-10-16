عشان تضمن حقك كله “الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023” وأحسب راتبك بالزيادة المعلنة بأمر رئاسي

شهدت مواقع البحث ازديادًا في البحث عن مواعيد صرف زيادة الرواتب التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا السياق سنستعرض موعد صرف الزيادة وجدول صرف الرواتب شهر أكتوبر 2023 بالإضافة إلى الرابط الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن المرتبات وسنشرح خطوات الاستعلام باستخدام الرقم القومي.

الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023

أعلنت وزارة المالية عن تحديد موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 في بيان صادر يوم الأربعاء الماضي الرابع من أكتوبر 2023 بالإضافة إلى ذلك قدمت الوزارة إعلانًا بشأن مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم أيضًا صرف المتأخرات المستحقة للعاملين بشكل دوري، حيث سيتم دفعها لهم لمدة ثلاثة أيام من كل شهر هذه الإعلانات تهدف إلى توفير الشفافية والتنظيم في عملية صرف المرتبات والتأكيد على حقوق العاملين.

متى تصرف رواتب شهر اكتوبر

تعرف معنا علي مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر وهي كالتالي:

الاثنين 23-10-2023: اليوم الأول لصرف مرتبات شهر أكتوبر.

الثلاثاء 24-10-2023: اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر أكتوبر.

الأربعاء 25-10-2023: اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر أكتوبر.

الخميس 26-10-2023: اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر أكتوبر.

رواتب الموظفين هذا الشهر

سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من الثالث والعشرين من نوفمبر مع تقديم المتأخرات للأيام الثامنة والتاسعة والثاني عشر من الشهر نفسه وفيما يخص صرف مرتبات شهر ديسمبر ستكون متاحة اعتبارًا من الرابع والعشرين من ديسمبر وسيتم تقديم المتأخرات للأيام السابعة والعاشرة والحادية عشر من الشهر نفسه.