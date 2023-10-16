يترقب حوالي 65 ألف مواطن عراقي الذين يستفيدون من راتب الرعاية الاجتماعية، وقت إعلان أسماء المستفيدين من الوجبة الخامسة لعام 2023، في الوقت الحالي، يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة بالعراق 2023، حيث يمكن الاطلاع على هذه الأسماء من خلال منصة “مظلتي” التابعة لوزارة التعليم والشؤون الاجتماعية، تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة بالعراق 2023

هناك زيادة في نسب البحث من قبل الأشخاص المختلفين في العراق عن طريق محركات البحث المختلفة، في جميع أنحاء محافظات البلاد، بشأن الرابط الذي يحتوي على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة بالعراق 2023، وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، السيد أحمد الأسدي، عن هذه الكشوفات، حيث تهدف الحكومة العراقية بدعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تقديم مساعدة مالية للعديد من الأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الدخل المحدود في جميع محافظات العراق، ويأتي ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العراق في الوقت الراهن.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة بالعراق 2023

هناك موقعين يتمكن المواطنون العراقيون من خلالهم الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة بالعراق 2023، الأول هو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، والثاني هو موقع منصة مظلتي الرسمي والبوابة التابعة للوزارة أيضا، وتوفر كل من هاتين المواقع العديد من الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد للجميع، ويمكن البحث عن معلومات الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول علي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

ثم النقر علي خانة ‘استعلام الرعاية الاجتماعية'”.

ثم إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من الموقع.

لضمان استمرارية، يجب التحقق من صحة المعلومات المدونة.

ثم النقر علي خانة “التحقق”، الموجود عادة في نهاية الصفحة.

ستظهر جميع النتائج والوثائق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية على الشاشة.

وبذلك يمكنك الإطلاع عليها وتحقق مما إذا كان يحتوي على اسمك أم لا.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

حتى تتمكن من الانضمام إلى برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يشترط توفير عدة شروط وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتضمن الشروط التالية