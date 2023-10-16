PDF رسمياً.. معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 والحد الأدنى للقبول في الكليات للقسم الإحيائي والتطبيقي والأدبي

معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023/2024 محل اهتمام كبير لدى العديد من الطلاب والطالبات الذين يتطلعون لمواصلة تعليمهم العالي في العراق، حيث يُعد فهم معدلات القبول هامًا جدًا للتخطيط للمستقبل الأكاديمي، ومن خلال هذا المقال، سنقدم لك معلومات مفصلة حول معدلات القبول لعام 2023/2024 في الجامعات العراقية.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 الأحيائي والتطبيقي

القبول في جامعة بغداد كلية الصيدلة 98.6: إحدى أهم الكليات التي يتنافس عليها العديد من الطلاب والطالبات في العراق هي كلية الصيدلة في جامعة بغداد، وفي عام 2023/2024، يجب أن يكون معدل القبول لهذه الكلية على الأقل 98.67%.

كلية الهندسة قسم الإلكترونيك والاتصالات 95.83: إذا كنت مهتمًا بمجال الهندسة الإلكترونية والاتصالات، فعليك أن تستهدف كلية الهندسة في جامعة بغداد، ومعدل القبول لهذا القسم يبلغ 95.83%.

كلية الهندسة قسم الحاسوب معدل القبول للطلاب 95.33: لطلاب الحاسوب وتقنية المعلومات، يعتبر قسم الحاسوب في كلية الهندسة بجامعة بغداد وجهة مثالية، ومعدل القبول للطلاب في هذا القسم هو 95.33%.

معدل القبول للطلاب في جامعة بغداد كلية الطب 100.92: إذا كان حلمك أن تصبح طبيبًا، فعليك السعي للالتحاق بكلية الطب في جامعة بغداد، وهنا، يجب أن يكون معدل القبول للطلاب على الأقل 100.92%.

جامعة بغداد كلية طب الكندي 100.5: كلية طب الكندي في جامعة بغداد تعد واحدة من أبرز الكليات الطبية في العراق، ومعدل القبول لهذه الكلية هو 100.5%.

جامعة بغداد كلية طب الأسنان 99.05: إذا كنت ترغب في دراسة طب الأسنان، فيمكنك النظر في الالتحاق بكلية طب الأسنان في جامعة بغداد حيث يكون معدل القبول 99.05%.

معدلات القبول في جامعات العراق الأدبي 2023

كلية التربية للبنات قسم رياض الأطفال 83: لمحبي التربية ورياض الأطفال، يمكنهم النظر في قسم رياض الأطفال في كلية التربية للبنات حيث يكون معدل القبول 83%.

جامعة بغداد على أن نسبة القبول في كلية الآداب 05: قسم الآداب في جامعة بغداد يقبل نسبة قليلة من الطلاب، حيث يكون معدل القبول 50%.

جامعة بغداد كلية الآداب قسم علم النفس 83: إذا كنت مهتمًا بعلم النفس، يمكنك الالتحاق بقسم علم النفس في كلية الآداب بجامعة بغداد حيث يكون معدل القبول 83%.

جامعة البصرة والقبول في كلية العلوم 82.67: كلية العلوم في جامعة البصرة تعد واحدة من أهم الكليات العلمية في العراق، ومعدل القبول لها هو 82.67%.

القبول في كلية العلوم قسم الرياضيات 74.17: إذا كنت مهتمًا بدراسة الرياضيات، يمكنك البحث عن فرص الالتحاق بقسم الرياضيات في كلية العلوم حيث يكون معدل القبول 74.17%.

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 75: من يرغب في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، يمكنه النظر في الالتحاق بكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات حيث يكون معدل القبول 75%.

كليْة القانون 82: للطلاب المهتمين بدراسة القانون، كلية القانون تعد وجهة جيدة حيث يكون معدل القبول 82%.

كلية التمريض للذكور 96.33: للذكور الذين يرغبون في دراسة التمريض، يمكنهم الالتحاق بكلية التمريض حيث يكون معدل القبول 96.33%.

الحدود الدنيا للقبول المركزي جامعات العراق 2023-2024

هذه هي الحدود الدنيا للقبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها لمعرفة الحد الأدنى للقبول في جميع الكليات والأقسام.

إذا كنت تطمح لدراسة الطب، فيمكنك مراجعة معدل القبول في كلية الطب في جامعة البصرة حيث يبلغ 99.67.

كما يمكن للطلاب النظر في كلية طب الزهراء في جامعة البصرة حيث يكون معدل القبول 99.57.

لمن يسعى لمهنة طب الأسنان، كلية طب الأسنان تعتبر وجهة مناسبة حيث يكون معدل القبول 98.83.

إذا كنت تتطلع إلى مجال صيدلة، فيمكنك الالتحاق بكلية الصيدلة حيث يكون معدل القبول 98.5.

للطلاب الذين يهتمون بتخصص الحاسوب، يمكنهم البحث عن فرص الالتحاق بقسم الحاسوب في كلية الهندسة حيث يكون معدل القبول 93.

إذا كنت مهتمًا بدراسة القانون في جامعة بغداد، فعليك أن تستهدف كلية القانون حيث يكون معدل القبول 92.

للطلاب الذين يرون مستقبلهم في مجال العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية تعد خيارًا جيدًا حيث يكون معدل القبول 83.

لمن يرغب في دراسة العلوم الإنسانية، يمكنهم الالتحاق بكلية التربية ابن رشد حيث يكون معدل القبول 83.

لطلاب الهندسة الميكانيكية، يمكن البحث عن فرص الالتحاق بقسم الميكانيك في كلية الهندسة حيث يكون معدل القبول 90.5.

من يهتم بالهندسة الكيميائية، يمكنه النظر في الالتحاق بقسم الكيمياوية في كلية الهندسة حيث يكون معدل القبول 95.33.

أخيرًا، إذا كنت تفضل مجال الهندسة المواد، يمكنك الالتحاق بقسم المواد في كلية الهندسة بجامعة البصرة حيث يكون معدل القبول 88.33.

يرغب العديد من المواطنين وخاصةً من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور كذلك في دولة العراق بالتعرف على معدلات القبول 2023/2024 في الجامعات العراقية بشكل مفصل نظرًا لاقتراب بدء العام الدراسي الجديد، حيث ستكون هذه المعلومات مفيدة للجميع للتخطيط للمستقبل الأكاديمي واختيار الكلية والقسم المناسبين.