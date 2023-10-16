Here.. معدل القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 ودليل القبول المركزي pdf للفرع الإحيائي والتطبيقي والأدبي

معدلات القبول في العراق 2023-2024 نقدمها لكم، حيث أن وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية قد أعلنت رسميًا معدلات القبول للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم العراقية من إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي بالعراق للدورين الأول والثاني، حيث يُعد الوصول إلى هذه المعدلات والتحقق منها الآن أمرًا سهلاً، وسنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل حول معدل القبول في الجامعات العراقية 2023-2024.

معدل القبول في الجامعات العراقية 2023-2024

الكلية معدل القبول كلية الطب 100.28 كلية الهندسة 93.17 كلية العلوم 86.17 كلية الصيدلة 98.83 الإدارة والاقتصاد 68 كلية القانون 85.67 كلية الآداب 75.17 العلوم الساحية 65.33

متطلبات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024

يجب على الطلاب الراغبين في التقديم إلى أي جامعة من الجامعات المذكورة أعلاه أن يكونوا قد تجاوزوا الحد الأدنى للمعدل المطلوب لكل كلية، وذلك لتجنب رفض طلب القبول في الجامعة أو المعهد الذي يرغبون في الالتحاق به، ولاحظ أنه يجب على الطلاب الاطلاع على متطلبات القبول الخاصة بالجامعة التي يرغبون في التقديم إليها بشكل دقيق، حيث قد تختلف هذه المتطلبات من جامعة إلى أخرى، وإذا كنت تسعى للالتحاق بأحدي الجامعات العراقية في العام الدراسي 2023-2024، فيجب عليك العمل بجد وتحقيق المعدل المطلوب لكل كلية حسب اهتمامك وتخصصك.

دليل القبول المركزي في الكليات العراقية

للاطلاع على معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024، يمكنك زيارة موقع وزارة التعليم العالي العراقية على الإنترنت، ويتيح الموقع للطلاب البحث عن المعلومات بسهولة وفاعلية حيث يقدم قاعدة بيانات شاملة تتضمن معدلات القبول لكل كلية وتخصص في الجامعات المختلفة، ويمكنك اتباع الخطوات التالية: