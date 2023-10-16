افرحو يا أهل العراق.. ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر منصة مظلتي الرسمية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، الكشف عن أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم ما يشغل مواطني العراق في الوقت الحالي، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن اضطرارها إلى تقسيم الوجبة التاسعة إلى عدة تقسيمات بسبب كثرة أعداد المتقدمين، وبدأت الوزارة الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، كما أوضحت ان أسماء المشمولين أصبحت معلن عنها عبر الموقع الالكتروني التابع للوزارة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

بعد قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، بالإعلان مؤخرًا عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة، يترقب العديد من مواطني العراق من الأسر المحتاجة إلى هذا الدعم الذي تقدمه الدولة، الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، حيث تقدم لهذه الدفعة أكثر من 300 ألف طلب، وتسعى حكومة العراق جاهدة إلى قبول من تنطبق عليهم الشروط من الأسر الأكثر احتياجًا، من أجل تحسين مستوى المعيشة، والمساعدة في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

نظرًا لكثرة أعداد المتقدمين للحصول على المساعدات الاجتماعية الخاصة ببرنامج الرعاية الاجتماعية، فقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير رابط الكتروني عبر منصة مظلتي لتسهيل طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عن طريق اتباع الخطوات الآتية: