مباراة الهلال والخليج من المباريات القوية المنتظرة بشدة في مجموعة مباريات دوري روشن لهذا العام، حيث يعتبر الفريقان من أقوى الفرق الرياضية التي تستطيع المنافسة ضد بعضهما، وسوف نتناول معكم اليوم موعد مباراة الهلال والخليج القادمة في دوري روشن السعودي 2023 – 2024، بالإضافة إلى قائمة القنوات التي ستنقلها، تابعونا.

موعد مباراة الهلال والخليج القادمة في دوري روشن السعودي 2023 – 2024

يستمر الهلال السعودي في تفوقه في مباريات دوري روشن بهدف تحسين موقعه وستقابل الفريق الخليج في مواجهة قريبة يترقبها جميع عشاق الدوري السعودي بحماس كبير، وتم الإعلان عن هذه المباراة لتقام في يوم 20 أكتوبر الحالي وسيتم استضافتها على ملعب الملك فهد الدولي، حيث ستبدأ في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج القادمة في دوري روشن السعودي 2023 – 2024

سوف يتم إذاعة هذه المباراة على قناة SSC، وهي القناة الأكثر شهرة والتي تنقل مباريات الدوري السعودي، حيث تتميز هذه القناة بالعرض الجذاب للجميع والاهتمام بالحفاظ على صورة ذات جودة عالية، لكي يستمتع المشاهد بمشاهدتها.

بإمكانك أن تستمتع بمشاهدة مباراة الهلال والخليج في الوقت المحدد والذي تم الإعلان عنه ضمن مباريات دوري روشن السعودي عن طريق تنزيل القنوات الناقلة للمباراة على جهاز الرسيفر واستقبالها قبل حلول موعد المباراة، وهذه المباراة ستكون قريباً في الأيام القادمة.

تشكيل نادي الهلال المتوقع أمام الخليج

يعتمد خورخي خيسوس على نظام اللعب 4-2-3-1 في سعيه لتحقيق نتائج إيجابية مستمرة والحفاظ على مكانته في الصدارة من المتوقع أن يستند في تكتيكه على

خط الهجوم : الكسندر ميتروفيتش.

خط الوسط الهجومي: نيمار دا سيلفا، مالكوم، سالم الدوسري .

خط الوسط : سيرجي سافيتش، روبن نيفيز.

خط الدفاع : ياسر الشهراني، علي البليهي، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي.

حراسة المرمى : ياسين بونو.

معلق مباراة الهلال والخليج القادمة

تقرر أن يتولى فهد العتيبي تعليق مباراة الهلال الخليج في الدوري السعودي المقبلة على القناة الصوتية الرئيسية، تم اختيار راشد الدوسري للتعليق على اللقاء عبر القناة الصوتية الثانوية التي ستبث المباراة مباشرة على شاشة قناة SSC HD، والتي تحتل حقوق بث الدوري السعودي سواء كانت مشفرة أو متاحة للجميع.