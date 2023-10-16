صرف 400 جنيه مرة واحده .. ورد الآن توجيه عاجل من أصحاب المعاشات قبل نهاية أكتوبر 2023 .. أخبار المعاشات اليوم 

أخبار المعاشات اليوم، توجهت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج بتوجيه عاجل في الساعات الأخيرة من يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2023، لجميع أصحاب المعاشات، وذلك لجميع فروع بنك ناصر الاجتماعي في مصر، بشأن زيادة المعاشات في أكتوبر لعام 2023.

وما زالت عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 قائمة لليوم الرابع على التوالي. بدأت هذه العملية يوم الأحد الموافق الأول من الشهر الميلادي الجديد، حيث يتم صرف المعاشات من خلال منافذ بنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد القومي ومنافذ فورية والمحافظ الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي.

أخبار المعاشات اليوم

وطلبت وزارة التضامن الاجتماعي من فروع بنك ناصر الاجتماعي تيسير عملية استلام أصحاب المعاشات لمبالغهم الشهرية التي تبلغ 28 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى الزيادة الجديدة التي تتراوح بين 175 جنيه و1635 جنيه، حيث يبلغ إجمالي قيمتها 14 مليار جنيه.

الوزارة أوضحت أنه يجب على أماكن صرف النقود أن تضع حداً أقصى للمبالغ الموجودة في أجهزة الصراف الآلي، حتى يستطيع الأشخاص المتقاعدين الحصول على مستحقاتهم الشهرية والزيادة الجديدة بسهولة ويسر. وقد شكلت لجان ميدانية لمساعدة كبار السن في سحب أموالهم، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الصرف.

المعاشات

وأوضحت وزارة أن الزيادة في المعاشات اليوم هي الزيادة السنوية المحددة بنسبة 15% من قبل المادة الخامسة والثلاثين من قانون المعاشات والتأمينات الجديد. تم تنفيذ هذه الزيادة ابتداءً من شهر أبريل الماضي بناءً على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم تاريخ صرف المعاشات من شهر يوليو. وقد تم إعلان ذلك خلال افتتاح العديد من المشاريع في محافظة المنيا.