قدم كل أوراقك بالظبط “موعد استلام التابلت للصف الأول الثانوي”.. كلها أيام بس

معروف أن العملية التعليمية في المرحلة الثانوية تعتمد بشكل كلي على التابلت، حيث الامتحانات والدراسة عن بعد من خلال المنصة وليس من خلال الامتحانات التقليدية الورقية، ويتم تسليم الطلاب والطالبات التابلت بالصف الأول الثانوي، وبعدها تقدمه الوزارة للطلاب كهدية بعد نهاية المرحلة الثانوية، ولذا نجد الكثيرون يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد استلام التابلت للصف الأول الثانوي وما هي الأوراق المطلوبة للحصول على هذا التابلت؟ فتابعوا معنا لنوضح لكم كل هذا بتقرير اليوم.

موعد استلام التابلت للصف الأول الثانوي

لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن موعد تسليم الطلاب والطالبات التابلت، ولكن محتمل أن يتم الطلاب التابلت الأيام القليلة القادمة، حيث تقريبًا يتم تسليم الطلاب التابلت مع مرور شهر من الدراسة، حيث يتوقع الكثيرون أنه سيتم تسليمه مع بداية شهر نوفمبر المقبل بإذن الله، حيث أرسلت الوزارة خطابات رسمية إلى الإدارات التعليمية من أجل الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بالطلاب، بحيث يتم تسليمهم التابلت في أقرب وقت ممكن، لذا توقعوا استلامه الفترة القادمة بإذن الله.

الأوراق المطلوبة للحصول على تابلت الصف الأول

وضحنا لكم موعد استلام التابلت للصف الأول الثانوي المتوقع، وبالنسبة للأوراق المطلوبة للحصول على التابلت، فقد طالبات الوزارة أولياء الأمور بتقديم الأوراق التالية: