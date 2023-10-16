منصة مظلتي.. حمل الان pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 “الدفعة الاخيرة” عبر موقع وزارة العمل والشؤون الأجتماعية

أصبح البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية المقدمة من الدولة لإعانة المحتاجين من مواطنين الشعب العراقي يشكل غايه في الاهميه بالنسبه لي المتقدمين طلبات الحصول على الدعم حيث ينتظرون معرفة مصير طلباتهم، التي بمقتضاها سوف يحصلون على دخل شهري يؤمن لهم نفقاتهم الشخصية واحتياجاتهم الضرورية، وقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المسؤولة عن قبول الطلبات ان اسماء المشمولين برعاية الاجتماعية 2023 يتم الإعلان عنها رسمياًفي كشوفات الأسماء عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين تم مراجعة بياناتهم وطلباتهم وتم قبولهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وقد استطاعت الوزارة مراجعة اعداد هائله من طلبات المتقدمين للحصول على دعم الوجبه الاخيره او الوجبه التاسعه في العراق وقد تم الاعلان عن الاسماء المقبولة بالنسبة لاكثر من 500 ألف طلب حتى الآن وقد اوضحت الوزارة انه يلزم حتى ايتم اختيار اسماء المستحقين الدعم من الاسر ان يتم التاكد من أحقيتهم للدعم حيث ان هذه الرعاية المقدمة للأشخاص الغير قادرين على العمل وذوي الهمم والأرامل والمطلقات والأيتام ومحدود الدخل لذلك يجب حتى يتم الموافقة على الطلب ان يكون الشخص تتوفر فيه الشروط التالية:

الجنسية العراقية والاقامة دائمة في العراق.

أن يكون محتاج للدعم الغذائي.

عدد أفراد الأسرة مكونة من ٤ أفراد.

ألا يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية.

أن تكون المرأة مطلقة أو أرملة ولديها أطفال وذوي الهمم.

ألا يزيد عمر الرجل عن 60 عامًا، ولا يزيد عمر المرأة 55 عامًا.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وقد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاستعلام عن أسماء المسؤولين بالدعم، وذلك عبر منصة مظلتيspa.gov.iq، والموقع الرسمي الخاص بها عبر الانترنت، حتى يستطيع الاشخاص البحث عن اسمائهم بسهولة، ومعرفة ان كان تم قبولهم في الدعم حتى يتم وضع المبالغ المستحقة في حساباتهم، ويمكن الاستعلام عن أسمائهم من خلال الدخول على رابط الوزارة والقيام بالتالي:

اضغط على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من هنا spa.gov.iq.

يتم البحث من الصفحة الرئيسية عن قسم تقديم منصة مظلتي الوجبة التاسعة والنقر عليه.

اختر قسم الرعاية الاجتماعية واضغط عليه.

ستظهر جميع الأسماء تبحث عن اسمك ثم قم بتحميل الأسماء من الموقع.

وتأتي الرعاية الاجتماعية المقدمة من الدولة في إطار حرصهم على تقديم المساعدات الطبية والغذائية والمالية لجميع الأسر المحتاجة من الشعب العراقي حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية بين طوائف المجتمع مما يساهم في تحقيق النهضة والرخاء.