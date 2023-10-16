مبروك للجميع.. ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عبر شبكة مظلتي والرعاية

صرحت وزارة العمل العراقية يوم الأحد بتاريخ 16 أكتوبر للعام 2023 عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تضم أكثر من 100 ألف أسرة عراقية، واوضحت الوزارة أن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، تم نشرها على موقعها الإلكتروني وعلى منصة مظلتي الإلكترونية، ويمكن للمواطنين الاستعلام عنها عن طريق إدخال اسم العائلة واسم المحافظة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 202

تهدف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 إلى تحسين مستوى معيشة هذه الأسر وتوفير حياة كريمة لها، وتعد الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية للأسر الفقيرة تضمنت الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 50 ألف دينار و100 ألف دينار لكل أسرة، وذلك بهدف مساعدة الأسر الفقيرة والشديدة الفقر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

يشترط للحصول على الرعاية الاجتماعية أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون مقيما بشكل دائم في العراق.

أن يكون عمره أكبر من 18 عاما للرجال وما بين 15 و 55 عامًا للنساء.

أن يكون لديه أسرة تتألف من أربعة أفراد على الأقل.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أو منصة مظلتي الإلكترونية. اختيار قسم الخدمات الاجتماعية. تحديد خدمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية. إدخال بيانات المستفيد بشكل واضح.

مزايا الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

تتمثل مزايا الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 في العراق فيما يلي:

توفير الدخل الأساسي للأسر المحتاجة: تعمل الرعاية الاجتماعية على توفير الدخل الأساسي للأسر المحتاجة مما يساعدها على سد احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

تحسين مستوى المعيشة: تساعد الرعاية الاجتماعية على تحسين مستوى المعيشة للأسر المحتاجة مما يساهم في تحسين جودة حياتها.

تقليل الفقر والبطالة: تعمل الرعاية الاجتماعية على تقليل الفقر والبطالة مما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جدير بالذكر أنه بعد إدخال البيانات المطلوبة سيتم عرض أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تضم أكثر من 100 ألف أسرة عراقية.