مبروك مبروك مبروك.. الليلة ليله هنا وسرور.. يابختك لو انت منهم .. من هم المستحقون لصرف العلاوات الخمس في الدعوى القضائية الجديدة ؟؟

العلاوات الخمس، في انتظار حكم تاريخي خلال عشرة أيام فقط، تعقد محكمة القضاء الإداري جلسة خاصة وجديدة في يوم 21 سبتمبر الحالي لبحث القضية المرفوعة بشأن العلاوات الخمس المحددة لأصحاب المعاشات، تأتي هذه الجلسة استنادًا إلى حكم قضائي خاص وسابق صدر في 21 فبراير 2019، الذي نص على وجوب صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستحقة بنسبة 80٪ من آخر خمس علاوات قديمة، ولم تتم إضافتها أيضًا إلى الأجر الأساسي المستحق. وفي 21 سبتمبر 2023، ستنظر المحكمة في هذه المسألة الخاصة بالعلاوات الخمس بعد تقديم طلب من الحكومة.

العلاوات الخمس ومطالب الحقوق المستحقة

من جهة أخرى، يظهر أيضًا الاهتمام بقضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات كمسألة جديدة، ويتزامن ذلك مع الدعوى الجديدة المقدمة لتحقيق صرف العلاوات. كما نتطرق أيضًا إلى الفئات المعنية بالدعوى التي تقدمت بها النقابة العامة لأصحاب هذه المعاشات، وفي حالة صدور حكم نهائي ملزم، ستستفيد هذه الفئات في ذلك الوقت من العلاوة المذكورة.

معلومات حول كيفية صرف العلاوات الخمس للمعاشات

بالنسبة للـعلاوات الخمس، فهي تستهدف فئات معينة وتسعى الدعوى دائماً لمنح هذه الفئات حقها في استلام الـعلاوات المحددة وفقاً للتعديلات الخاصة والمقترحة. تُشمل هذه الفئات أيضاً أولئك الذين لم يتم صرف الـعلاوات الخاصة بهم وهم الخمس علاوات وفقاً للقانون الصادر من مجلس النواب في عام 2020.

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