المؤسس عثمان اتفرج عليه ببلاش دلوقتي على “تردد قناة الفجر الجزائرية” 2023 على جميع الأقمار الصناعية
اليوم هو الأثنين، ولذا عدد كبير من المواطنين والمواطنات متابعي مسلسل قيامة عثمان يتساءلون عن تردد قناة الفجر الجزائرية، وذلك من أجل ضبط تردد القناة والاستمتاع بالمحتوى المميز التي تعرضه وخصوصًا مسلسل قيامة عثمان، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تردد القناة وطريقة ضبطه على القمر الصناعي؟ فضلًا تابعوا معنا.
تردد قناة الفجر الجزائرية
من أشهر القنوان الفضائية التي تقوم بعرض باقة من المسلسلات المتنوعة عليها وخصوصًا مسلسل قيامة عثمان هي قناة الفجر الجزائرية، حيث تقوم بعرض المسلسل على شاشتها يوم الخميس من كل أسبوع، حيث بتمام الساعة الثامنة مساءً تقوم بعرض حلقة جديدة كل يوم خميس، حيث تعرض المسلسل على شاشتها مدبلج باللغة العربية، وتأتي ترددات القناة على النحو التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد هو 12034.
- معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.
- معدل الترميز هو 27500.
- اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.
طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية
حتى تتمكن من تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك، عليك أن تتبع عدد من الخطوات، بحيث تكون على جهازك، وهذه الخطوات على النحو التالي:
- قم بالضغط في البداية من جهاز التحكم الخاص بجهاز الاستقبال على زر القائمة.
- اضغط بعدها على التركيب اليدوي ومنها اختر من القوائم المتاحة أمامك إضافة قناة.
- بعدها أضف الإحداثيات التي ذكرناها لك بالأعلى.
- يبدأ القمر الصناعي بالبحث عن القناة داخله وستجد القناة بعدها أمامك.
- اضغط على حفظ وستكون القناة ضمن قائمة قنواتك على جهاز الاستقبال.
- يمكن فتح القناة في أي وقت تريد بعدها.