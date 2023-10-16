المشرف اللي يقولك بعد كدة استني شوية ولع في .. يابختك بالقانون هتروح بدري ..  قانون العمل الجديد 2023+ ساعات العمل في قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد 2023، تهدف تفاصيل القانون العمل الجديد من وزارة القوى العاملة إلى تحقيق آمال العاملين في القطاع الخاص، والذين يطمحون إلى حياة مستقرة وأجر عادل، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية والصحية. يهدف القانون أيضًا إلى توفير نظام تأميني يؤمن الأمان والاطمئنان للعمال وعائلاتهم.

تفاصيل قانون العمل الجديد 2023

تعتبر التغيرات في قانون العمل من أبرز المواضيع التي تشغل بال العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء. وتستند تفاصيل قانون العمل الجديد 2023 على رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز حقوق العمال، ولذا يعتبر له أهمية كبيرة. يستفيد من مشروع قانون العمل الجديد الفئات التالية:

الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.

كل أب لطفل معاق.

الأم التي تهتم برعاية طفلها حتى يصل إلى عمر العامين.

أقارب المعاقين من الدرجة الثانية.

تعكس الفئات المستفيدة هذه الالتزام بالقانون وبتحقيق المساواة وتوفير فرص العمل الملائمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وأسرهم. يهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة عمل شاملة ومساندة لتلك الفئات، وتمكينهم من المشاركة بشكل فعال في سوق العمل والاستفادة من حقوقهم القانونية.

ساعات العمل في قانون العمل الجديد

تم إصدار قانون العمل الجديد في مصر الذي يتضمن مزايا وفوائد عديدة للعمال والموظفين في البلاد. يهدف هذا القانون إلى ضمان استقرار وأمان الوظيفة للعمال ويشمل تعديلات هامة ستؤثر بشكل إيجابي على حياتهم. من بين المزايا التي يوفرها القانون الجديد، يتم صرف علاوة سنوية دورية للعمال بنسبة لا تقل عن 3% من أجر التأمين الاجتماعي.

تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم للتهديد بالفصل وتم تعويض العاملين المفصولين تعسفيًا بمبلغ يعادل أجر شهرين لكل سنة خدمة. كما تم حظر فصل العامل من قِبل إدارة العمل دون إشعار المحكمة العمالية، وتحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة تلقائيًا بعد 4 سنوات أيضًا. يُمنح الموظفات إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر أثناء فترة الوضع، وتم تخفيض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يُمنَعُ قانون العمل الجديد تشْغِيلَ الأطفال قَبْلَ بَلُوغِهِمْ سِنَ ١٥ عَامًا، وَتَمَّ إنشاءُ صُنْدُوقٍ لِحِمَايةِ وَتَشْغِيلِ العَمالَةِ غَيْرِ الْمُنْتَظِمَةِ، كَمَا يُتَمُّ مُنَحُ العُمَّالِ إِجَازَةٌ سَنَوِيَّةٌ تُصِلُ إِلَى ٢١ يَوْمًا قابِلَةً لِلزِيَادَةِ.