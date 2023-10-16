نزل حالاً تردد قناة الحرامي سينما 2023 لعرض أجدد أفلام السينما العربية بدون إعلانات وبدون تشويش

يعد تردد قناة الحرامي سينما 2023 من أهم الترددات في الفترة الحالية، حيث تعد قناة الحرامي سينما واحدة من أشهر القنوات العربية المتخصصة في عرض الأفلام العربية والأجنبية، وقد عادت للبث مرة أخرى في عام 2023 بعد أن تم إغلاقها في الفترة السابقة، وذلك بعد تغيير اسم القناة إلى OSM سينما، وفي بداية المقال، يمكن أن نتحدث عن أهمية قناة الحرامي سينما بالنسبة لعشاق الأفلام، حيث أنها تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام العربية والأجنبية الحديثة والقديمة، بالإضافة إلى عرضها لبرامج حوارية وفنية متنوعة.

تردد قناة الحرامي سينما 2023

في الجزء الرئيسي من المقال، يمكن أن نذكر تردد قناة الحرامي سينما 2023، وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10815

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

البرامج والأفلام المقدمة على قناة الحرامي سينما

كما يمكن أن نتحدث عن أبرز البرامج والأفلام التي تعرضها القناة، ومنها:

برنامج “سينما الحرامي” الذي يقدمه الإعلامي محمد عاطف، ويتناول الحديث عن أخبار السينما العربية والأجنبية.

برنامج “عسل أبيض” الذي يقدمه الفنان محمد هنيدى، ويتناول الحديث عن تجاربه الفنية.

فيلم “الجوكر” الذي يُعتبر من أشهر الأفلام الأجنبية الحديثة.

فيلم “كيرة والجن” الذي يُعتبر من أشهر الأفلام العربية الحديثة.

يمكن أن نذكر بعض الإيجابيات والسلبيات الخاصة بقناة الحرامي سينما، ومن أهم الإيجابيات أنها تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام العربية والأجنبية، بالإضافة إلى عرضها لبرامج حوارية وفنية متنوعة، والآن يمكن ضبط تردد قناة الحرامي سينما بكل سهولة على جهاز الريسيفر المتوافر لديك بكل سهولة ويسر.