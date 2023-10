تبدأ بـ 20 جنية بس “باقات we إنترنت بلا حدود” مش هيفصل عندك خالص ولو فصل عن العالم كله!

يبحث الكثير من مستخدمي خدمة الإنترنت الأرضي التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات WE عن باقات we إنترنت بلا حدود حيث تقدم شركة وي مجموعة مميزة من عروض باقات الانترنت لجميع عملائها على خدمات الانترنت الأرضي أو الهاتف المحمول ، وذلك لتلبية احتياجات الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات والتي تقدمة مجموعة كبيرة من باقات we إنترنت بلا حدود بأسعار مميزة وسرعات مختلفة.

باقات we إنترنت بلا حدود

تقدم الشركة المصرية للاتصالات WE مجموعة مميزة من باقات we إنترنت بلا حدود والتي يستطيع جميع عملاء we الاشتراك بها وإليكم باقات we إنترنت بلا حدود :

باقة إكس وي والتي تتميز بالعديد من العروض والمزايا حيث تتميز بانخفاض سعرها والذي يصل إلى 20 جنيهًا مصريًا ، ومدة صلاحيتها 30 يوم من يوم الاشتراك ، ويتم تفعيل باقة X وي من خلال الاتصال ب *999# ، ويمكن تصفح جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة “فيس بوك – انستجرام – اكس – تيليجرام – واتس اب” من خلال باقة X من وي.

باقة X plus من وي وهي تتميز بالكثير من المزايا مع سعر رائع يقدر ب 40 جنيهًا مصريً وتستمر الباقة لمدة شهر من تاريخ الاشتراك .

أسعار باقات we إنترنت بلا حدود

بعد معرفة أنواع باقات we إنترنت بلا حدود يريد الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن أسعار باقات we إنترنت بلا حدود.