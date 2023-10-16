في متناول الجميع والكل هيشتري ويتجوز .. أسعار شقق الإعلان 18 للإسكان الاجتماعي + موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

أسعار شقق الإعلان 18 للإسكان الاجتماعي، يعبر العديد من المواطنين الذين طلبوا حجز الشقق في الإسكان الاجتماعي عن اهتمامهم بالاستفسار عن الشروط المعلن عنها وجميع التفاصيل المتعلقة بتقديم الوحدات السكنية، وخاصة الأسعار والمساحة المحددة لكل وحدة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

أسعار شقق الإعلان 18 للإسكان الاجتماعي

ما هي أسعار شقق الإعلان 18 للإسكان الاجتماعي؟ قام صندوق الإسكان الاجتماعي بالإعلان عن تكلفة الوحدات السكنية، وتتراوح بين 245 ألف جنيه و360 ألف جنيه. سوف يتم طرح هذه الوحدات للبيع عن طريق نظام التمويل العقاري وفقًا لشروط وزارة الإسكان المحددة.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى

تم تحديد عدد من الشروط التي يجب توفرها للحصول على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، وتتضمن الشروط التالية:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية.

يتراوح عمر المتقدم من 21 إلى 50 عامًا.

للمتقدم الأعزب، يجب أن لا يتجاوز دخله الشهري 6000 جنيه، وبالنسبة للمتزوج، يجب أن لا يتجاوز دخله 8000 جنيه.

عدم السعي لتقديم أكثر من وحدة سكنية واحدة في نفس الإعلان.

سداد المبلغ المحدد كمقدم الحجز.

عند تقديم الطلب ، يجب إثبات مكان الإقامة في المحافظة التي تتواجد فيها وحدات السكن، أو يجب أن يكون لدى المتقدم وظيفة في هذه المحافظة.

عدم فرض أي وحدة سكنية أو أرض سكنية على المتقدمين في المدن الجديدة.

موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعى

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن موعد طرح الشقق والوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الدخل المحدود في الربع الأخير من العام الجاري. وأعلن أيضًا عن أسعار الشقق المذكورة في الإعلان رقم 18 للإسكان الاجتماعي. ومن المتوقع أن تتراوح مساحة الوحدة السكنية بين 75 مترًا و 90 مترًا.