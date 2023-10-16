“الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي” .. هتاخد عربية وموتسكيل لو من ضمن اصحاب الهمم

وزارة التضامن الاجتماعي تصدر كارت الخدمات المتكاملة لعام 2023 كوثيقة رسمية تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة يحتوي هذا الكارت على بيان يظهر درجة الإعاقة ونوعها بهدف تمكين هؤلاء الأفراد من الحصول على حقوقهم والاستفادة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان حياة كريمة لهم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تعرف معنا عن طريقة الاستعلام عنى الكرت بالرقم القومي وهي كالتالي :

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

اضغط على الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

انقر على زر بحث.

ستتاح لك معلومات حول حالة بطاقة الخدمات المتكاملة وستكون كالتالي:

البيانات الأساسية إذا كان الطلب في مرحلة التسجيل.

غير مستوفي الأوراق إذا كان الطلب غير مستوفي الأوراق الازمه المطلوبة.

تم الكشف إذا تم الكشف الطبي على مقدم الطلب والانتهاء منه.

إعادة العرض إذا تم رفض الطلب من قبل اللجنة المسؤوله عنه.

مرتجع للجنة إذا تم إرسال الطلب إلى اللجنة الطبية للنظر فيه لوجود اختلاف.

تم تحويل الطلب لوزارة التضامن إذا تم تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي وتم اعتماده.

كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تعرف معنا علي بعض النصائح التي تخص الكرت هي كالتالي:

الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة الرقم القومي يمكن أن يساعد هؤلاء الأفراد في معرفة حالة طلباتهم والتحقق من وضعهم الحالي هذا الإجراء يتيح لهم اتخاذ الخطوات اللازمة في حالة وجود أي مشكلة أو تأخير في تقديم الخدمات.