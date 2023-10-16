هولاء الأشخاص مطلوبين بالاسم.. لو طلعت منهم ألحق روح السجل المدني قبل ما تتمسك .. قانون الأحوال المدنية الجديد

قانون الأحوال المدنية الجديد، اذهب أصحاب تلك البطاقات إلى أقرب سجل مدني الذي أصدرته الحكومة المصرية العديد من الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالقوانين والقرارات في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية، وقد وجّهت تنبيهًا هامًا لجميع المواطنين قبل الشروع في تنفيذ العقوبات الجديدة ضد الأفراد، وتتعلق هذه العقوبات بتجديد بطاقات الهوية، وسوف تصدر مديرية الأحوال المدنية التوجيهات لجميع المواطنين للذهاب إلى أقرب سجل مدني في أسرع وقت ممكن.

قانون الأحوال المدنية الجديد

يتوجب على جميع الأفراد الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم أن يتوجهوا إلى أقرب مكتب للتسجيل المدني الخاص بهم ليتمكنوا من تجديد بطاقاتهم. يمنحون بطاقة جديدة لمدة سبع سنوات، وإذا تأخرت في ذلك قد تضطر لدفع غرامة تأخير إلى مكتب التسجيل المدني.

غرامات تجديد البطاقة الشخصية

يعمل قسم الأحوال المدنية على تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية المتعلقة بتطبيق الغرامات على الأفراد الذين يتأخرون في تجديد بطاقات الهوية الشخصية، وبالتالي، يجب عليهم الاتجاه على الفور إلى أقرب مكتب سجل مدني، تتم فرض الغرامة على النحو التالي.

إذا تجاوز المواطن سن السادسة عشرة ولم يقدم طلبًا للحصول على بطاقة رقم قومي لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، سيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه.

إذا انتهت صلاحية بطاقة رقم قومي ولم يقم المواطن بتجديدها، سيتعين عليه دفع غرامة تقدر بحوالي 100 جنيه.

إذا فشل الفرد في تحديث معلوماته الشخصية في البطاقة بعد حدوث تغييرات، يتعين عليه دفع غرامة تقدر بحوالي 50 جنيه.

هناك إعفاءات من هذه الغرامات للعديد من الأفراد، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، شرط تقديمهم أدلة تثبت حالتهم.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

يتعين على المراد الحصول على بطاقة الرقم القومي تحقيق العديد من الشروط، وتشمل هذه الشروط: أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية وأن يكون مسجلاً في السجل المدني، وأن يكون عمره لا يقل عن 16 سنة.

خطوات استخراج البطاقة

توجد عدة خطوات يجب اتباعها لاستخراج البطاقة الرقمية، كالتالي؛ يجب على الشخص شراء نموذج طلب بطاقة الرقم القومي من مكتب التسجيل، ثم يقدم وثيقة رسمية لتوضيح مكان إقامته ووظيفته الحالية، وبعد ذلك، يتوجه إلى مكتب السجل المدني حيث يتم تسجيل طلبه.