متاح الآنتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد “تنزيل القناة بكل سهولة وخطوات الضبط” 2023

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الأفلام الوثائقية هي من بين المحتويات المفضلة للأشخاص الذين يسعون للتعلم واكتساب معرفة جديدة، وتوفر هذه الأفلام فرصة لأولئك الذين لا يحبون القراءة للاستفادة من المعلومات دون الحاجة لقراءة نصوص، قناة الجيوغرافيك الوطنية تعتبر واحدة من أبرز القنوات التي تنتج محتوى وثائقي في مجموعة متنوعة من المجالات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات هو كالتالي:

التردد: 11411.

جودة الصورة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل التصويب: 3/4.

أما تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024 على القمر الصناعي عرب سات فهو كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصويب: 5/6.

طريقة ضبط تردد قنوات ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

لضبط تردد قنوات ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على جهاز الرسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح قائمة الرسيفر عن طريق الريموت الخاص بالجهاز.

اختر خيار “البحث” أو “تثبيت القنوات” من القائمة.

إدخال معلومات التردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك.

بعد إدخال المعلومات بدقة، ابدأ عملية البحث أو التثبيت.

عند اكتمال البحث عن القنوات، ستظهر قناة ناشيونال جيوغرافيك في قائمة القنوات المتاحة.

قم بحفظ الإعدادات إذا كانت متاحة بهذا الخيار.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي: