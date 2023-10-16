مليون مبروك للجميع.. كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة عبر شبكة مظلتي

يبدأ بالبحث الكثير من المواطنين العراقيين حالياً عن تفاصيل كشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 ، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاعلان عن أسماء المستفيدين المتبقين من الوجبة التاسعة التي كان لا بد من تقسيمها إلى عدة جهات بسبب كثرة المتقدمين والمستفيدين ، حيث يتم الآن الإعلان عن أسماء الدفعة الخامسة.

اسماء ملحق الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة لعام 2023

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق الوجبة الخامسة من الرعاية الاجتماعية، والتي شملت 52 ألف و800 أسرة في محافظات ميسان والديوانية وصلاح الدين وكركوك وديالى، حيث شهدت هذه المحافظات ارتفاعًا في نسبة الفقر؛ بسبب التدهور الأمني والاقتصادي في السنوات الماضية.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالاعلان عن أنه تم إعداد قوائم بأسماء المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في المجموعة الخامسة من الوجبة التاسعة ، حيث تم فرز جميع طلباتهم والتحقق من تحديد المستفيدين ممن تنطبق عليهم جميعاً الشروط التي تضعها الوزارة والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:

ألا يتجاوز عمر المستلم 60 عامًا للرجال و 55 عامًا للنساء و 18 عامًا على الأقل للرجال و 55 عامًا للنساء.

ألا يكون المستفيد مسجلاً مسبقًا في أي من خدمات الضمان الاجتماعي.

يتم الدفع للمطلقات والأرامل والأيتام بشرط تقديم المستندات اللازمة.

يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4أفراد .

يجب تقديم المستندات من الجهات الرسمية التي تؤكد وجود إعاقة أو أي أمراض مزمن.

الاستعلام عن الاسماء الموجودة فى الرعاية الاجتماعية

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية(من هنا ).

ثم اختيار قسم “الرعاية الاجتماعية”.

ويتم الضغط على خيار “أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية”.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.

الضغط على زر “بحث”.

سيظهر لك بعد ذلك قائمة بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حسب المحافظة والمدينة والاسم