داخلين على خطر كبير وحرب عالمية ثالثة!! هذه هي توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر في الفترة المقبلة

توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر باقتراب نهاية عام 2023، قامت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بتوقع بعض الأمور المتعلقة بالاقتصاد والمستقبل في مصر لعام 2024 كما قدمت توقعات حول مسار الصراعات العالمية في العام القادم 2024.

توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر

ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج المشهورة اشتهرت بتوقعاتها التي زالت بعضها صحيحًا، وقد نالت شهرة واسعة في العالم العربي، ومن بين تلك التوقعات، أشارت إلى بعض الأمور المتعلقة بمصر لعام 2024. توقعت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما تنبأت بالاستقرار في الوضع الاقتصادي في مصر، حيث يُتوقع أن تنخفض معدلات التضخم وتزيد الاستثمارات الأجنبية، وسيتم إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، بما في ذلك مشروع قناة السويس الجديدة.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

ليلى عبد اللطيف، الخبيرة في علم الأبراج، قامت بتقديم مجموعة من التوقعات لعام 2024، ومن بين هذه التوقعات: