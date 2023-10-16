طريقة “الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر” 2023 .. أعرف راتبك بالزيادة هيكون كام بالظبط

الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023 يتسع الاهتمام لدى الكثيرين لمعرفة مواعيد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، يأتي هذا الاهتمام بعد القرار السامي الذي صدر من الرئيس السيسي الشهر الماضي بزيادة المرتبات، وللأسف حتى اللحظة لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مواعيد الصرف.

الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر

للاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستحق.

النقر على كلمة “استعلام”.

كيفية احتساب راتب أكتوبر 2023

لحساب راتب شهر أكتوبر 2023، يتم تحديد القيمة بناءً على القرارات والزيادات التي تقرها وزارة المالية والحكومة، ووفقًا للمعلومات الحالية، ستتم صرف رواتب شهر أكتوبر بدءًا من 23 أكتوبر، مع مراعاة أيام التأخير المعلنة (8، 9، 10 من الشهر).

يجري رفع مرتبات الموظفين بانتظام لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجاتهم، قد تشمل هذه الزيادات علاوات وزيادات في الحد الأدنى للأجور وزيادات أخرى وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحافز الإضافي جزءًا من هذه الجهود لدعم الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل.

تحديد القيم الدقيقة للرواتب يعتمد على الدرجة الوظيفية للموظف والقرارات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، وبناءً على المعلومات الحالية يمكن توقع زيادة في الرواتب بمقدار 500 جنيه، ويجب متابعة المعلومات الرسمية للحصول على تفاصيل دقيقة حول راتب شهر أكتوبر 2023.

مضاعفة المنحة الاستثنائية

تم بناءً على التوجيهات الرئاسية اتخاذ القرار بمضاعفة المنحة الاستثنائية لحوالي 11 مليون مستفيد من معاشات ومستحقي المعاشات، وبموجب هذا القرار، ستصبح قيمة المنحة الشهرية 600 جنيهًا بدلاً من القيمة السابقة التي كانت 300 جنيه شهريًا، وتبلغ تكلفة هذه الزيادة تقدر بحوالي 32 مليار جنيه سنويًا وستتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بمقدار 300 جنيه شهريًا، وتم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين مستفيد من معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، بتكلفة تبلغ حوالي 4.5 مليار جنيه سنويًا، وستتحمل هذه التكلفة الخزانة العامة للدولة، فبفضل هذه الزيادات ارتفع معاش “تكافل وكرامة” بنسبة تزيد عن 40% اعتبارًا من إبريل 2023.