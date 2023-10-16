روح لوالدك دلوقتي وهات منه الـ 10 الآف جنية بسرعة “شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي” وألحق قدم

يسعى عدد كبير من المواطنين وبشكل خاص المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي وإلى الحصول على معلومات شاملة حول جميع الشروط والتفاصيل المتعلقة بالطرح الجديد يتعلق ذلك بأسعار الوحدات ومساحتها المخطط طرحها تعرف فيما يلي نبذة عن شروط ومواعيد الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي والتي من المقرر طرحها في عدد من المدن الجديدة وفقًا لإعلان صندوق الإسكان الاجتماعي.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

تعرف علي شروط حجز شقق الاسكان والتعمير وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسيه.

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين واحد وعشرون و خمسون عامًا.

قيمة الدخل الشهري للمتقدم لا تزيد عن 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للمتزوج.

يجب على المتقدم عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

يجب على المتقدم دفع مبلغ المقدم المطلوب.

يجب أن يمتلك المتقدم دليلًا يثبت إقامته في المحافظة التي يرغب في التقديم لحجز وحدة سكنية فيها أو يجب أن يكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.

يجب عدم تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أوعائلته في المدن الجديدة أو المحافظات.

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في مصر

وأتاحت وزارة الإسكان للمواطنين طرقًا عديدة للاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي منها الاستعلام بالرقم القومي من خلال أرقام الخط الساخن 5777 ووفرت الوزارة أرقام الخط الساخن لتسهيل الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال الاتصال برقم 5777 أو 118 أو أي تليفون محمول أو من خلال رقم للخط الأرضي وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعه التاسعه في المساء عدا يومي الجمعة والسبت.