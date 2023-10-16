شهر نوفمبر داخل علينا بالخير كله “الزيادة الجديدة مع صرف معاشات تكافل وكرامة” بقيمة 40%

المسجلون في وزارة التضامن الاجتماعي أصحاب معاشات تكافل وكرامة يبحثون في الوقت الحالي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر، حيث يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي لمستفيدي معاش تكافل ومستفيدي معاش كرامة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى ينزل المعاش وكيفية الاستعلام عن قيمة المعاش الشهري، ففضلًا كونوا معنا.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

يتم صرف معاشات تكافل وكرامة إلى المواطنين في اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، ولا يتأخر الصرف أو يتم تبكيره نهائيا، بل يوم الأول يتم الصرف من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية في المحافظ الإلكترونية وفي البنوك المصرية وكذلك البريد المصري، ودفعة شهر نوفمبر القادمة سوف يتم صرفها في الموعد التالي:

الأول من شهر نوفمبر من عام 2023، أي بعد 20 يوم تقريباً من اليوم.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

وضحنا لكم موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر، وبالنسبة للاستعلام عن المعاشات، فيمكن الاستعلام من خلال سير المستفيد على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع تكافل وكرامة الموجود على شبكة الإنترنت. https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10

اضغط على الاستعلام وبعدها اكتب الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على زر استعلام وبعدها يظهر لك قيمة معاشك وكل ما ترغب في الاستعلام عنه.

مع العلم أنه بنفس الخطوات السابقة يمكن تقديم شكوى والاشتكاء على عدم نزول المعاش أو حتى عند نقصه أن مواجهتك لأى مشكلة تخص المعاش سواء معاش كرامة أو معاش تكافل.