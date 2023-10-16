“من هنــا” طريقة الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023 واحتساب القبض الشهري الجديد بعد الزيادة

الموظفون والموظفات في مختلف القطاعات في الحكومة المصرية يبحثون في الوقت الحالي عن الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023، حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن وجود زيادة في الرواتب شهر أكتوبر، ويرغبون في الوقت الحالي في التعرف على تفاصيل هذه الزيادة وقيمتها وكيف يمكن الاستعلام عنها، وفي تقرير اليوم نوضح لكم قيمتها ومتى تنزل الرواتب هذا الشهر؟ فضلاً تابعوا معنا.

الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023

يتساءل الموظفين والموظفات في الوقت الحالي عن زيادة الراتب وكم قميته، ولكن لست بحاجة إلى الاستعلام عن الراتب والزيادة، حيث الزيادة في زيادة العلاوة السنوية من مبلغ 300 جنيه مصري إلى مبلغ 600 جنيه مصري، وهي زيادة تنزل لكل الموظفين في مختلف القطاعات العامة الحكومية، وهذه الزيادة أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشهر سبتمبر المنصرم.

جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر للموظفين

وضحنا لكم أنك لست بحاجة إلى عمل الاستعلام عن زيادة الرواتب شهر أكتوبر 2023، حيث زيادة محددة وواضحة للكل، وبالنسبة لموعد صرف المرتبات فقد تم الإعلان من قبل المالية السعودية في وقت سابق أن المرتبات سيتم صرفها لدفعة شهر أكتوبر الحالي من يوم الثالث والعشرين من أكتوبر ومستمرة حتى يوم التاسع والعشرين من نفس الشهر، حيث يتم تحديد مواعيد للصرف في الهيئات الحكومية والجهات، حيث كل يوم مخصص لجهة وهيئة حكومية مختلف، حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في البنوك في جمهورية مصر العربية، لذا انتظروا الإيداع قريباً بإذن الله.