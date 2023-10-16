ارتفاع من جديد في سعر البترول اليوم في مصر بتاريخ اليوم !! 16 أكتوبر 2023 .. نظرًا للأحداث الشديدة بغزة

تم ارتفاع اسعار البترول لحدود 3% في الساعات الأولى من يوم الاثنين مقارنة بالمعاملات في يوم الجمعة وقد أدت الاشتباكات العسكرية بين اسرائيل وحركة حماس الى تفاقم الضوئية السياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأثار ذلك المخاوف بشأن الإمدادات للتعرف على اسعار البترول اليوم تابعوا معي هذا المقال.

سعر البترول اليوم في مصر

عكس ارتفاع النفط الاتجاه الهبوط الذي قد سجله الأسبوع الماضي كان أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر مارس وقد انخفض فيه نحو 11% وتم تراجع خام غرب تكساس الوسيط اكثر من 8% وذلك في وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على طلب العالمي وفي يوم السبت قام اكبر هجوم عسكري على اسرائيل منذ عقود فيما يعرف بعملية الطوفان الاقصى وقد أسفر ذلك على مقتل المئات من الاسرائيليين وادى ايضا الى موجة من الضربات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على غزة والتي اسفرت ايضا مقتل 400 شخص،

ولذلك قال محلل الطاقة سول كافونيك زيادة المخاطر على النفط ترتفع وذلك بسبب احتمال حدوث توترات اكثر وانه يمكن ان يمتد الى الدول الكبرى المنتجة للنفط القريبة مثل إيران والمملكة العربية السعودية ويهدد ذلك العنف بعرقلة الجهود الأمريكية حتى تتوسط في التقارب بين المملكة العربية السعودية واسرائيل وسوف تقوم المملكة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل صفقة دفاعية بين الرياض وواشنطن وقال كفونك ايضا انه اذا حاصر الصراع إيران فسوف يصل الى 3% من امدادات النفط العالمية الى التعرض للخطر واذا حدث صراع أوسع نطاقا فسوف يؤدي في النهاية الى التأثير على العبور عبر مضيق هرمز فسوف يصبح نحو 20% من الامدادات النفط العالمية رهينه.