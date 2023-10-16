العراق تُعاني.. تأخر في رواتب العراقيين وركود كبير في السوق لهذا السبب

لم يكن ركود الأسواق في بلد أو دولة بعينها، بل أن هناك العديد من الدول التي تُعاني من هذه الأزمة، وعلى رأسها أسواق السليمانية داخل إقليم كوردسان، بشأن تأخر صرف المرتبات والمستحقات المالية الخاصة بالموظفين لمدة شهرين، ليؤكد مدير الرقابة التُجارية داخل السليمانية، سوران عبد الغفور، أن اللجان الخاصة بمديرية الرقابة التُجارية تتجول ليلاً نهارًا في جميع المناسبات داخل الأسواق لمراقبة حركة البيع والشراء، وكذلك الأسعار، ليتم ملاحظة بأن الأشهر الثلاثة الأخيرة، واجهت تراجع كبير في حركة السوق، والقدرة الشرائية لدى المواطنين.

تأخر صرف رواتب الموظفين في العراق

وأوضح عبد الغفور، أن سبب إضطراب الأسواق، هو تأخير صرف الرواتب الشهري لمدة وصلت إلى شهرين متتاليين، مع تذبذب كبير في سعر الدولار مقابل العملة المحلية للعراق، مما خلق ذلك توتر كبير بين المواطنين داخل أسواق السليمانية، وفقًا للدوريات والمقابلات التي تم إجراؤها مع أصحاب المحال والتُجار، إضافة إلى أن توزيع مفردات البطاقة التموينية، ساهم إلى حد ما لتقليل حركة السوق ، من خلال الحصول على بعض السلع التي تُعين على الحياة المعيشية.

تكدس حركة الشراء في العراق

وأشار، إلى أن الرواتب تعد من أهم مقومات الحياة البشرية، وهي أبرز الموارد المالية داخل كوردستان بما تشمل كذلك السليمانية، حيث إن سبب تأخرها هي إرسال الموازنة الشهرية للدولة ذاتها التي تعد السليمانية إقليم منها، مما تسبب ذلك في خسائر فادحة لجميع التُجار داخل الأسواق بسبب تكدس البضائع الخاصة بهم، وتراجع حركة البيع والشراء بشكل كبير.