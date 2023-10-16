وكالة الأمم المتحدة : استشهاد تسعه من موظفى الأمم المتحدة فى غارات الاحتلال الاسرائلي

نقدم لكم بعض التطورات التي تحدث في فلسطين وبل اخص قطاع غزه واستمراريت المعركه في هذه الايام بين ممثلي حركت حماس والقصف الجوي المتتالي مابين الاحتلال الاسرائيلي وبين جنود الله في غزه وتستمر المعارك الثوريه بينهم التي طالة كثير عبر االسنوات الماضيه فدعونا نتعرف علي اهم التطورات التي تحدث الان تابعو معنا.

استشهاد تسعه من موظفى الأمم المتحدة فى غارات الاحتلال

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن استشهاد تسعة من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة.

إصابات فى غزة وقعت بين النساء والأطفال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة يوم الأربعاء أنها قد استنفدت كل أسرّرَ المستشفيات والأدوية وأشارت إلى أن المستلزمات الطبية تتجه نحو النفاد مع تسجيل حالات إصابة جديدة

إسرائيل ترتكب إبادة جماعية فى غزة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن استنكارها الشديد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هذه الجرائم تشمل استخدام آلة الحرب الإسرائيلية أسلحة محظورة دوليًا بما في ذلك الأسلحة الفسفورية والعنقودية وغيرها.

مسيرة احتجاج فى كوريا الجنوبية ضد الظلم والقصف الإسرائيلى لقطاع غزة

نفذت منظمة تضامن العمال في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء مسيرة احتجاجية تنديدًا بالهجمات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وبالحصار الشامل المفروض عليه خلال المسيرة رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات منددة مثل أوقفوا الهجمات الإسرائيلية على غزة وفلسطين حرة.

ختاما عرضنا لكم اخر تطورات وتفاصيل القضيه الفلسطينيه وتطورات اخر المساعداة من قبل دول العالم وسنوافيكم باخر التطورات