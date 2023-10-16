“الآن” طريقة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالكويت .. من هنـــا 1445

تعتبر جهازية البطاقة المدنية بالكويت هي من أهم وسائل اثبات الهوية الجنسية في انحاء دولة الكويت وذلك لان الهيئة العامة للمعلومات المدنية تشرف على مختلف الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالبطاقة المدنية لمعرفة كيفية الاستعلام عن جهازي البطاقة تابعوا معي هذا المقال.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالكويت

يمكنكم ايضا الاستعلام عن جهازية البطاقة المدنية في الكويت لعام 2024 عن طريق الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بهم لمعرفة الرابط ومعرفة الخطوات تابعوا معي السطور التالية:

قم بالدخول إلى خدمة الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية في الكويت من هنا.

قم بكتابة رقمك المدني في المكان المخصص له.

قم بالنقر على استعلام.

ستظهر لك الان جميع التفاصيل الخاصة بالبطاقة المدنية والتي يتم من خلالها الوصول إلى جميع المعلومات الذي قمت بالبحث عنها.

الاستعلام عن حالة البطاقة في الكويت

أما الاستعلام عن حالة البطاقة فله عدة خطوات يجب ايضا الالتزام بها لمعرفة المعلومات المطلوبة تابعوا معي النقاط التالية:

قم بالدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العامة للمعلومات المدنية.

قم بالنقر على حاله الطلب من الخدمات الظاهرة على القائمة.

اكتب الرقم المدني في المكان المخصص له.

قم بالنقر على استعلام.

والان ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالبطاقة المدنية.

خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويتية إلكترونيا

لمعرفة خطوات تحديد البطاقة المدنية عن طريق الرابط عليك اتباع الخطوات التالية: