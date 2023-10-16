نزلت جديد في الفروع بمصر”شهادات بنك مصر” الجديدة بعائد شهري أكثر من 25%

شهادات بنك مصر هي واحدة من الأدوات المالية الاستثمارية والتوفيرية المميزة التي تقدمها إحدى أكبر البنوك في جمهورية مصر العربية يعتبر بنك مصر من أبرز البنوك في المنطقة وله سجل حافل بتقديم الخدمات المالية عالية الجودة لعملائه.

شهادات بنك مصر

شهادات بنك مصر تجسد التزام البنك بتلبية احتياجات العملاء وتوفير فرص استثمارية آمنة ومربحة في نفس الوقت إنها توفر فرصة للأفراد والمستثمرين لزيادة رؤوس أموالهم وتحقيق عوائد مالية جذابة على استثماراتهم.

شهادات الإدخار بالعملة المحلية

بنك مصر يتميز بتقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار متعددة الفوائد التي تلبي مختلف احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة وذلك بالعملة المحلية يمكن للعملاء شراء هذه الشهادات بسهولة ويسر من أي فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول.

شهادة ابن مصر

تعرف معنا علي مميزات شهادة ابن مصر وهي كالتالي:

تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

وكحد الأدنى لشراء الشهادة: الف جنيه مصري ومضاعفاتها.

تتميز بعائد شهري بمعدل ثابت ومنافس ويتناقص هذا العائد سنويًا خلال فترة الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة كاملة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من بدايت تاريخ الشهادة.

يتم الاسترداد وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة القمة

تعرف معنا علي مميزاتها وهي كالتالي: