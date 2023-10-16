تردد قناة وناسة 2023 لمشاهدة برامج الأطفال على نايل سات و عرب سات بجودة عالية

يبحث العديد من الأطفال على قناة وناسة لأنها تقدم العديد من البرامج والاغاني الممتعة للاطفال في الوطن العربي وتعتبر من أشهر القنوات التي تعرض محتواها ليستمتع الطفل العربي بمشاهدة القناة وهي قناة ترفيهية خاصة بالأطفال ومقرها في دولة المملكة العربية السعودية. عندما يستمع الكثير من الأشخاص إلى قناة وناسة، يعرفون أن هذا الاسم يشبه تمامًا أسماء الأغنية الشهيرة وناسة، وبالفعل تم أخذ هذا الاسم. من أغنية وناسة المشهورة والمحبوبة لدى الكثيرين، قناة وناسة تابعة أيضًا لتلفزيون الشرق الأوسط، وتقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من المحتوى الهام والمفيد للأطفال من جميع الأعمار، لذلك يشترط من يكون ذلك على جميع أجهزة الاستقبال على شاشات التلفزيون في الوطن العربي ككل.

ما هو تردد قناة وناسة للأطفال 2023

يريد جميع الاباء والأمهات في الوطن العربي التعرف على تردد القناة ولكن للعلم يختلف من قمر صناعي إلى آخر، وهذا يعتمد على وجود قمر صناعي نايل سات وعرب سات، ولكن بما أن قناة وناسة هي قناة عربية، فسوف نعرض لكم الأكثر بحثا من قبل الأشخاص والآباء عن أبنائهم في الدول العربية، والتي هو التردد عبر القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي هوت بيرد. وإليكم الترددات على الاقمار الصناعية على النحو التالي:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

التردد الجديد هو : 11430 .

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

عامل تصحيح الخطأ: هو 3/4.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

عامل تصحيح الخطأ: هو ⅚.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي هوت بيرد