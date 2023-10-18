لو فاتورة التليفون الارضي غالية عليك الشهر ده !! .. متدفعهاش خالص واضمن استمرارية الخدمة “بطريقة سحرية جدًا”

من الأمور الحيوية والضرورية في حياتنا اليومية هي الحفاظ على اتصالاتنا بأصدقائنا وعائلاتنا والتواصل مع العالم من حولنا ومن أجل ذلك يلجأ الكثيرون إلى استخدام الهواتف الأرضية كوسيلة موثوقة للاتصال ولكن مع مرور الوقت يصبح من الأمور المهمة معرفة تفاصيل فواتير الهاتف الأرضي والتحقق من المدفوعات والاستهلاك لهذا الغرض يأتي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي كوسيلة رئيسية للمتابعة والتحقق من التفاصيل المالية واستهلاك الخدمة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

تعرف معنا علي بعض طرق الاستعلام عن فاتورة هاتفك الارضي وهي كالتالي:

يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات بالإضافة إلى ذلك يمكنك معرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر عن طريق الاتصال من الرقم الأرضي على الرقم المختصر 19777.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

تعرف معنا علي مواعيد دفع فواتير التليفون الارضي وهي كالتالي :

يمكنك الآن تسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 ابتداءً من يوم السبت 15 أكتوبر 2023 وذلك عبر موقع الشركة الإلكتروني تاريخ 15 أكتوبر 2023 هو تاريخ إصدار الفواتير وبداية فترة السماح للاستعلام عنها وتسديدها عبر الإنترنت من جهة أخرى ستبدأ شركة المصرية للاتصالات اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر 2023 في تحويل العملاء الذين لم يقوموا بسداد فواتيرهم إلى نظام الاستقبال فقط مما يعني أنهم سيكونون قادرين فقط على استقبال المكالمات ولن يتمكنوا من الإجراءات الصادرة من الشبكة بالإضافة إلى ذلك ستمنع الشركة المشتركين الذين لم يسددوا فواتير شهر أكتوبر من الاستقبال اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2023.