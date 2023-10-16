زيادة المعاشات بنسبة 15% في هذا الموعد بخلاف الـ 600 جنيه + خبر سعيد لأصحاب المعاشات.. هي دي الاخبار الحلوة

زيادة المعاشات بنسبة 15% حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خبرًا حيويًا وملحًا لجميع مستفيدي العلاوات الأخيرة المقررة من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في هذا السياق، قام السيد اللواء جمال عوض، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقديم خالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تصديقه على مجموعة من القرارات التنموية المتعددة التي تهدف إلى تحسين وضع مستفيدي المعاشات وتوفير لهم حياة كريمة. إضافة إلى ذلك، قام الرئيس السيسي بإصدار مجموعة استثنائية من القرارات لزيادة العلاوات بما يتجاوز زيادة معاشات تكافل وكرامة. ترقبوا مزيدًا من التفاصيل.

زيادة المعاشات 600 جنيه

زيادة المعاشات بنسبة 15% ولكن في البداية بالنسبة لتوقيت صرف الزيادات الجديدة في المعاشات، من المقرر أن يتم ذلك في شهر نوفمبر المقبل بتأثير رجعي. وبمعنى آخر، سيتلقى مستفيدي المعاشات الزيادة في مرتباتهم لشهر أكتوبر خلال شهر نوفمبر، هذا يتيح لكل مستفيد معاش مبلغًا إضافيًا قدره 600 جنيه فوق قيمة المعاش الأساسي الخاص به.

موعد زيادة المعاشات 15%

بموجب المادة 35 من التشريع المخصص للتأمينات، والمعتمدة برقم 148 للعام 2024، يُنفذ هذا النص عبر تنصيب خُطط مُحددة، زيادة المعاشات بنسبة 15% وفقًا للقانون، تُحدد زيادة المعاشات السنوية بتاريخ 30 يونيو من كل سنة، ويُقرر توزيع هذه الزيادة الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو. تكون هذه الزيادة مرتبطة بمعدل التضخم بنسبة تتعدى نسبة 15%، وبناءً على ذلك، من المُتوقع تنفيذ زيادة المعاشات الجديدة لعام 2024 في الأول من يوليو القادم.

توصيل المعاشات للمنزل

وفقًا للمادة 96 من القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، يكون من مسؤولية مجلس الإدارة تقديم اقتراحات حول مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات المخصصة لفائدة مستفيدي المعاشات وتحديد القواعد والشروط للاستفادة منها. وتشمل هذه الأنشطة على وجه الخصوص:

توصيل المعاشات إلى منازل الأشخاص المرضى والمعاقين وكبار السن الذين يستلمون المعاشات والمستحقين لها. توفير فعاليات ترفيهية مثل الرحلات وحضور عروض المسرح وتوفير إقامات في المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة. تعاون مع مختلف الجهات لضمان تقديم الخدمات لفائدة مستفيدي المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بحقوقهم والمزايا الإضافية المتاحة لهم.

تحدد اللائحة التنفيذية تلك الأنشطة الاجتماعية المحددة بموجب هذا القانون.