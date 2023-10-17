“ابسط يا عم هتاخد تموينك بزيادة 100 جنيه”.. حقيقة زيادة نصيب الفرد 100 جنية في بطاقة التموين|| وزارة التموين توضح الحقيقة

تشهد مصر تحديات اقتصادية تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مما يؤثر بشكل كبير على المواطنين وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وانطلق أعضاء مجلس النواب في نداءٍ لزيادة الدعم المقدم لحاملي البطاقات التموينية، بهدف تخفيف العبء المالي عن الفرد وتحسين الإمدادات الغذائية، لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة زيادة نصيب الفرد 100 جنية في بطاقة التموين.

حقيقة زيادة نصيب الفرد 100 جنية في بطاقة التموين

تمثلت جهود أعضاء مجلس النواب في تقديم طلب لزيادة دعم البطاقات التموينية من 50 جنيها إلى 75 جنيها للفرد، هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكلفة السلع الغذائية وتوفير مجموعة واسعة من الإمدادات الغذائية مثل السكر والزيت.

وأعلنت الحكومة عن قرار بزيادة دعم السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 42% خلال العام المالي الجديد 2023/2024، هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة الموازنة الخاصة بالدعم إلى 451.7 مليار جنيه، وستعود بالنفع على حوالي 64 مليون مواطن يستفيدون من الإمدادات الغذائية بتكلفة تبلغ 16 مليار جنيه.

أسعار المواد الغذائية لشهر أكتوبر 2023

توضح الأسعار المحدثة للمقررات التموينية خلال شهر أكتوبر 2023 كيفية تخفيف العبء المالي على المواطنين، تشمل هذه المقررات سلعًا أساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة والعدس والفول والدقيق وغيرها بأسعار تناسب الحالة الاقتصادية الراهنة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.

تعكس هذه الجهود الحكومية والبرلمانية السعى نحو مساعدة المواطنين خلال هذه الفترة الاقتصادية الصعبة، وزيادة دعم البطاقات التموينية والسلع الغذائية تعكس التزام الحكومة بتوفير لقمة العيش الكريمة للمواطنين والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.