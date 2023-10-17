شركة الكهرباء السعودية تلزم مقدم الخدمة دفع تعويض للمستهلك اعرف التفاصيل

أعلنت شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية بانه قامت بإلزام مقدم الخدمة بان يقوم بدفع تعويضات للمستهلك في العديد من الحالات محددة والذي تتضمن عدم إعادة الخدمة بعد إتمام السداد في مدة اكثر من ساعتين حيث تقوم شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية بتوفير الخدمة بشكل جيد مع جميع المستفيدين وأهمية عدم الحصول على شكوى في حالة تأخر الخدمة خصوصا بعد إتمام سداد كافة الفواتير حيث تعمل الكهرباء في المملكة العربية السعودية بفرض الغرامات على كافة المواطنين الذين لا يقوم بسداد الفواتير الخاصة بالكهرباء وتراكمها.

دفع تعويض للمستهلك

حددت شركة الكهرباء السعودية على وجود تعويضات في حالة عدم عودة الخدمة إلى المستفيدين بعد سداد كافة الفواتير الخاصة بالكهرباء لمدة ساعتين وذلك بعد انقطاع الخدمة وفى حالة الزيادة عن هذه المدة يتم دفع غرامة مقدارها 100 ريال سعودي من مزود الخدمة لكل ساعة تأخير وجاء ذلك طبقا لما أعلنته وزارة الكهرباء

كيفية الاستعلام عن فواتير الكهرباء وتقسيطها

يمكن لجميع المواطنين المستهلكين أن يقوموا الاستعلام عن فواتير الكهرباء بالإضافة إلى تقسيط الفواتير في حاله تراكمها من خلال: