الموارد البشرية توضح إمكانية حساب ساند من الدخل في الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية فرصه معرفه امكانيه ساند في حساب الدخل المقدم من قبل الضمان الاجتماعي المطور حيث ان هذا الضمان عبارة عن برنامج من ضمن البرامج الكثيرة التي تقدم دعم مادي من قبل الحكومة السعودية الى من يستحقها ولذلك تبعا لشروط الاستحقاق اللازمة حيث تسعى الحكومة السعودية لتوفير حياة كريمة لكافة مواطنيها والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وبالأخص الفئات التي تستحق هذا الدعم المادي نظرا للظروف الصعبة التي يمرون بها هذه الأشخاص فهذه هي رؤية المملكة 2030.

إمكانية حساب الدخل من قبل ساند

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بتوضيح كافة التفاصيل المهمة المتعلقة بالضمان الاجتماعي المطور بهذا العام ومن ضمن هذه التفاصيل التي وضعتها الوزارة الإجابة عن التساؤلات الكثيرة المقدمة من قبل المستفيدين وهو حساب الدخل المقدم من قبل الضمان المطور من خلال ساند حيث انه تم التوضيح والأخذ في الاعتبار أن كافة أنواع الدخل المختلفة بنسبة حوالي 50% من القيمة الإجمالية من الدخل المكتسب وإجمالي الدخل الغير مكتسب من قبل الإعانات الحكومية مخصص من دعم الإعانات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والبرامج الخاصة المساندة.

شروط الضمان المطور

يوحد بعض من الشروط الهامة التي يلزم توافرها وإتاحتها حتى يتمكن الأفراد من الحصول على الضمان الاجتماعي ومن ضمن هذه الشروط: