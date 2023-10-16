اعرف حالًا سلم رواتب المتقاعدين الجديد 1445 وطريقة الاستعلام عن الراتب

يهتم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بسلم رواتب المتقاعدين خصوصاً العاملين الذي أقترب لهم سن التقاعد حيث يعتبر سلم رواتب المتقاعدين هو المصدر الرئيسي لمعرفة كافة المعلومات الدقيقة لرواتب المتقاعدين حيث تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاش للمتقاعدين شهريا ومع اقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين يبحث العديد من المواطنين عنها.

سلم رواتب المتقاعدين الجديد 1445

يتم تحديد قيمة المعاش التقاعدي طبقا للمرتبة التي يتم تصنيف العاملين بها في حالة إذا كان العامل في المرتبة الأولى يصل معاشه الى 3000 ريال سعودي اما في حاله وصول العاملين للمرتبة الثانية فيصل راتبه الى 3430 ريال سعودي، اما اذا بلغ العامل المرتبة الثالثة يكون قيمة المعاش له 3495 ريال سعودي، أما بالنسبة للمستفيدين في المرتبة الرابعة يصل قيمة المعاش لهم 4530 ريال سعودي، وتأتي المرتبة الخامسة هي المرتبة الاخيرة ويصل قيمة المعاش بها 5240 ريال سعودي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

يتم صرف رواتب المتقاعدين بمعدل ثابت في كل شهر حيث تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بالاتفاق مع المؤثر العامه للتأمينات الاجتماعية بتحديد الموعد الخاص بالصرف على أن يكون هو يوم 25 من كل شهر ميلادي وفي حالة إذا صادف هذا اليوم موعد إجازة رسمية محددة من قبل المملكة العربية السعودية يتم استبدال موعد الصرف بتقديم أو بالتأخير يوما واحدا فقط.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد

يمكن لأصحاب المعاشات الاطلاع على موعد الخاص بصرف رواتب التقاعد في المملكه العربيه السعوديه عن طريق الآتي: