كيف اقدم طلب هوية بدل فاقد؟ الأحوال المدنية تبين

تسعى الأحوال المدنية داخل المملكة العربية السعودية لتوفير طريقة سهلة ومبسطة على المواطنين السعوديين للعمل بدل فاقد للهوية الوطنية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة ابشر فهي تعمل على تسهيل هذا الأمر وتوفير الوقت المستفيدين فإن هذه المنصة تعمل على توفير الكثير هذه الخدمات التي توفر على المستفيدين إمكانية هذه الخدمات فهي من ضمن رؤية المملكة 2030.

كيف اقدم طلب هوية بدل فاقد

وفرت منصة أبشر للمواطنين الحصول علي فرصه بدل فاقد للهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال هذه الخطوات:

يقوم الفرد بتحميل تطبيق أبشر على هاتفك المحمول من خلال متجر التطبيقات.

سوف يقوم تسجيل الدخول في الموقع .

كما أنه في حالة إذا لم يكن لو حساس يقوم بإنشاء حساب جديد .

يقوم بالانتقال إلى فصم الهوية داخل المنصة.

يدخل كافة البيانات المطلوبة اللازمة عليه لتقديم الطلب والتأكد ننصح دقة هذه البيانات .

كذلك أنه في حالة فقد الشخص البطاقة الوطنية فهذا يحتاج إلى تقديم تقدير يوضح فقدان البطاقة من قبل الجهات المختصة وفي حاجة إلى وجود رقم هذا التقرير.

طلب هوية بدل فاقد

يلزم تقديم صورة شخصية حديثة للفرد المتقدم على الطلب حتى يتم استخدامها في بدل الهوية الجديدة وسوف تظهر له كافة الإرشادات والخطوات لإتمام وتأكيد عملية الطلب، ومن ثم بعد اتمام كافة الخطوات اللازمة سوف تتلقى رسالة على هاتفك المحمول تخص الموعد المحدد لاستخدام بطاقة الهوية الوطنية، ومن الجدير بالذكر أنه قد قامت الوزارة بوضع بعض الشروط الهامه لتقظيم طلب بدل فاقد ومن أهم تلك الشروط تقديم تقرير عن فقدان البطاقة الاصلية.