موعد صرف فروقات الرواتب 2023 وخطوات الاستعلام

قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بإصدار قرارها بتاريخ 18 ربيع الثاني 1439 بخصوص تحويل وتغيير الموعد الخاص بصرف رواتب العاملين في القطاع المدني والقطاع العسكري من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي والموعد الحالي حيث أوضحت التوجيهات الملكية عن طريق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حيث يبدأ العمل بالقرار من الثالث من شهر صفر 1444 وعلى أساس ذلك يستحق جميع العاملين بصرف فروقات الرواتب بسبب طول السنة الميلادية عن السنة الهجرية وذلك يستحق الموظفين صرف حوالى 20 يوم إلى هذا الوقت.

موعد صرف فروقات الرواتب 2023

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالإعلان عن العديد من التوجيهات الملكية خاصة بترقية وتعيين 16 قاضي في جميع المملكة كيث كانت التوجيهات لا تتضمن صرف فروقات الرواتب مع راتب أكتوبر الجاري وبعد تحويل موعد صرف راتب العاملين سواء في القطاع العام المدني والعسكري من التقويم الهجري للميلادي قامت بالإعلان بأن 27 من كل شهر هو موعد صرف المبالغ الشهرية ولا يوجد أي نية لتغيير الموعد إلا في حالة تزامن اليوم مع عطلة أو إجازة رسمية وبناءً على ذلك يعتبر يوم الخميس بتاريخ 26 أكتوبر موعد صرف الراتب الشهري بدلاً من الجمعة حيث يعتبر يوم الجمعة هو يوم إجازة البنوك.

كيفية الاستعلام عن نزول راتب العاملين في الدولة

يمكن معرفة موعد نزول الرواتب إلكترونياً من خلال: