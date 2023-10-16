رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين في مصر عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم للعام 2023، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث انها تظهر بصيغة ال PDF حيث تتضمن أسماء المقبولين في المسابقة، لذلك نحن في هذا المقال سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتائج المسابقة.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023

العديد من الأشخاص يقومون بالبحث مرارًا وتكرارًا عن كل ما يخص تلك المسابقة 30 ألف معلم ومعلمة، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة نتيجة تلك المسابقة، ومن الجدير بالذكر انه قد أعلن مكتب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم، وذلك في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، على أن تكون نتيجة المسابقة عبارة عن كشوف PDF، والتي تحتوي على جميع الأسماء المقبولين، ويمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي، حيث أنه قد بدأ الامتحان الإلكتروني لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2023، للمتقدمين من محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر.

رابط الاستعلام عن قائمة أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم

في الحقيقة أنه قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط إلكتروني رسمي مفعل، يتم من خلاله الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2023 pdf، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.