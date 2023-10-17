أخبار السعودية
الأوراق اللازمة لإمكانية توثيق عقد الزواج بين أحد الزوجين الغير سعوديين 1445
يتساءل العديد من الأشخاص عن توثيق عقد زواج أحد الزوجين غير سعوديين داخل المملكة العربية السعودية فيمكن القيام بذلك من خلال بوابة ناجز فهي تعتبر نظام إلكتروني يوفر هذه الخدمة لمستفيدي ويمكن من خلالها المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بتوثيق عقد زواج غير السعوديين في بعض الحالات، وفيما يلي كل ما يخص الأوراق اللازمة لتلك الخدمة.
إمكانية توثيق عقد الزواج بين أحد الزوجين الغير سعوديين
وفرت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية توثيق عقد زواج بين أحد الزوجين الغير سعودي وذلك من خلال بوابة ناجز فتسعى هذه الخدمة إلى تسهيل عملية إتمام وثيقة عقد الزواج لهم وهذا في حالة ان يكون احد الهم من جنسيه سعودية.
الأوراق المطلوبة في خدمة توثيق عقد زواج
أوضحت الوزارة للعدل بتوضيح كافة المتطلبات اللازمة لتوثيق عقود زواج أحد الزوجين غير سعودي ومن ضمن هذه الوثائق والمتطلبات كالآتي:
- اتاحة وكالة سارية المفعول وذلك في حالة إذا كان المتقدم وكيل لأحد الأطراف.
- يلزم إرفاق كافة الوثائق المطلوبة مع النموذج وهي عقد الزواج نسخة من بطاقة الزوج غير سعودي ونسخة من جواز السفر للزوجة .
- كما في حالة إذا كانت هذه الوثائق صادرة من جهة خارج المملكة فيلزم على المتقدم التأكد من توثيقها من وزارتي العدل والخارجية من قبل البلد المصدر لها .
- في حاله اذا كان حد طرفي الجواز سعودي الجنسية فان الامر سيكون خاضع للارحة زواج السعوديين وغير السعوديين فإن هذه اللائحة صدرت بقرار وزير الداخلية 96874