هل يمكن أخذ قرض التأمينات الاجتماعية؟ المؤسسة العامة تُجيب
قامت المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية بتوضيح ما قامت بيه أحد المشتركين من التساؤلات عن إمكانية أخذ قرض من التأمينات الاجتماعية حيث أوضحت المؤسسة السعودية هذا على حسابها الرسمي الخاص على موقع اكس وأكدت على أنه ليس من الممكن أخذ قرض من التأمينات الاجتماعية وعن مدى إمكانية الحصول بالمشتركين على أي من القروض الشخصية من قبل المؤسسة.
قرض التأمينات الاجتماعية
قامت المؤسسة العامة للتأمينات السعودية على عدم امكانيتها بتقديم أي من الخدمات التي تخص القروض الشخصية والتمويل الخاص بعملائها المشتركين قامت المؤسسة بتأكيد على هذا الأمر من خلال حسابها الرسمي على موقع اكس وأوضحت أنها لا تقوم بتوفير هذه الخدمة لمستفيديها ولا يحق للمشتركين في هذه المؤسسة أو في مؤسسة التقاعد إمكانية طلب قروض شخصية .
كيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات المالية
قامت التأمينات العامة في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة الاستعلام على مستحقات ماليه الخاصة بالمؤسسة ورواتب التقاعد من خلال هذه الخطوات:
- يقوم الفرد بالدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية .
- بعد ذلك يقوم الفرد بالضغط علي ايقونة مستحقات تأمينية ولكن يجب ان يكون الشخص الراغب في الاستعلام مشترك في التأمينات حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الخدمة.
- بعدها يقوم باتباع خطوات التسجيل التي سوف تعرض أمامه والقيام بتقديم الطلب .
- بعد ذلك يضغط على إرسال وذلك بعد انتهاء إتمامه لكافة الإجراءات المطلوبة منه والتحقق من صحة ودقة من صحة المعلومات المقدمة وبهذا سيتم الاستعلام على كافة المستحقات التأمينية المقدمة للشخص.