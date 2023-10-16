أبرز وأهم شروط الحصول على دعم ساند 1445 بالسعودية وكيفية التقديم

قامت الهيئة العامة للتأمينات داخل المملكة العربية السعودية بتحديد العديد من الشروط الخاصة بالحصول على دعم ساند 1445، كما أوضحت أيضاً وكيفية التقديم من خلال العديد من الخطوات المحددة للتقديم في بوابة التأمينات الاجتماعية 1445، حيث يعتبر من البرامج الحكومية التي تقدم العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين السعوديين، وتعتبر دعم ساند من أحد هذه الخدمات حيث يقوم بصرف تعويض مالي شهري لمدة معينة في حالة التعطل عن العمل لحين عودته مرة أخرى للعمل.

شروط الحصول على دعم ساند

قامت التأمينات الاجتماعية بتوضيح الشروط اللازمة للحصول على دعم ساند للمواطنين السعوديين العاطلين عن العمل وتتمثل الشروط في:

يجب أن يكون المستفيد من دعم ساند من أبناء المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون فصل عن العمل لأنه راجع للمشترك.

أن يكون الحد الأقصى لعمر المستفيد 60 عام.

لا يمتلك دخل شهري إضافي أو يمتلك نشاط تجاري.

أن تتطابق المدة المحددة مع المادة 14 في النظام.

استطاعة المتقدم للحصول على العمل.

ألا يكون سبب ترك العمل بمحض إرادته.

يقوم المتقدم بالتسجيل في صندوق تنمية الموارد البشرية.

أن يقوم بالتقديم في دعم ساند خلال 90 يوم بداية من موعد ترك عمله.

تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد الاحتياج للمساعدة.

التقديم في ساند

يمكن التقديم من خلال الخطوات الآتية: