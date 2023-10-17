“للموظفين هتشتغل بعد الـ60”.. قرار هام بالاستمرار في العمل بعد سن الـ60 في هذه الحالة ومكافأة نهاية الخدمة

تعد مسألة تقاعد الموظفين واستمرارهم في العمل بعد بلوغ سن الستين موضوعاً مهماً يتعلق بحقوق العمل والتأمين الاجتماعي في مصر، لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة المعلومات المتعلقة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمادة 126 منه وذلك لتسليط الضوء على حالات تقاعد الموظف بعد بلوغه سن الـ 60 وإمكانية استمراره في منصبه الوظيفي.

تحديد سن التقاعد

تنص المادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد “محدد المدة” وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن.

استمرارية العامل بعد سن الستين

وفقًا للقانون يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستين، استكمالًا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش، ويجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن.

يجوز للمؤمن عليه البالغ عمره (60) عام ولم تبلغ مدة الاشتراك في التأمين (180) اشتراكا شهريا ” أي خمسة عشر عاما ” الاستمرار في العمل حتى تبلغ اشتراكاته التأمينية (180) اشتراكا على أن لا تزيد مدة الاستمرار في العمل عن (60) اشتراكا شهريا أي خمس سنوات إذا كان ذلك سيعطيه الحق في استحقاق المعاش.

مكافأة للعامل بعد سن الستين

تنص المادة 126 أيضًا على أن العامل يستحق مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين، وتحسب هذه المكافأة بناءً على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

أوضحنا من خلال ما سبق أحكام المادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن حالات تقاعد الموظف بعد بلوغه سن الستين وإمكانية استمراره في منصبه الوظيفي، مع التأكيد على أنه يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد هذه السن بمكافأة محددة وفقًا لأحكام التأمين الاجتماعي.